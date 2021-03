25/03/2021 à 19:53 CET

Daniel Guillen

L’attaquant du Los Angeles FC et ancien attaquant de la Real Sociedad, Bougie Carlos, a fait l’éloge de son coéquipier, Diego Rossi, avec qui il forme une paire mortelle en MLS dans une interview pour le Los Angeles Times: «Diego et moi avons une excellente relation. Il est jeune, donc je sens que je dois montrer le chemin. Diego doit aller en Europe« .

Le Mexicain et l’Uruguayen ont formé l’un des couples les plus décisifs de la MLS, où ils ont marqué respectivement 62 et 53 buts: « Tout le monde tirera quand il en aura l’occasion. Nous jouons en équipe et créons des occasions, et lorsque vous en avez l’occasion, vous pouvez tirer « . «J’essaye de lui apprendre beaucoup de choses. Il va bien, c’est un bon joueur, mais allez, tu peux être meilleur et il doit aller en Europe et montrer que tu es bon.« , a-t-il souligné.

Dans cette ligne, le directeur du club, John Thorrington, qui a trouvé chez les deux joueurs le profil idéal pour placer le Los Angeles FC parmi les prétendants au titre, était également très favorable à ce que Diego Rossi soit prêt à franchir le pas: « Il est efficace de jouer au plus haut niveau en Europe. »

Dans deux moments antagonistes de sa carrière

Carlos Vela et Diego Rossi, coéquipiers et bons amis, sont synonyme d’objectif, même s’ils sont à des moments différents de leur carrière. Tandis que le Mexicain est de retour après avoir brillé en Europe avec la Real Sociedad, l’Uruguayen se penche sur le football d’élite: après avoir quitté Peñarol pour la MLS, l’attaquant a l’intention de faire le saut vers l’Europe. Bien qu’il n’y ait aucun réel intérêt de la part d’un club, le grande performance en Amérique pourrait être un bon point de départ.

L’Uruguayen, 23 ans, habituel dans les appels des inférieurs de la sélection de l’Uruguay, Il n’a pas encore reçu l’appel d’Óscar Tabárez pour devenir un international avec l’absolu uruguayen. Diego Rossi est l’un des joueurs les plus excitants du football uruguayen aujourd’hui.