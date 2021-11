Il doit être tenu responsable

Ce ne sont pas seulement les démocrates qui pensent que le représentant Paul Gosar (R-AZ) est allé beaucoup trop loin lorsqu’il a tweeté une vidéo dans laquelle il vit un fantasme violent en tant que personnage d’anime attaquant le président Joe Biden et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) . Maintenant, un stratège républicain et la propre sœur de Gosar se sont tous deux prononcés, appelant à la responsabilité et aux chefs de parti de prendre des mesures.

RawStory rapporte que Doug Heye, un consultant pour le GOP, a abordé la vidéo tweetée de Paul Gosar et son lien avec le comportement de la direction du parti, en déclarant : « Cela ne s’est pas produit dans le vide.

Se référant au leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy et au whip de la minorité Steve Scalise, il a déclaré: « Je dirais, Kevin, vous devez faire quelque chose ici, Steve, vous devez faire quelque chose ici. »

Il a poursuivi en énumérant les incidents de violence au sein ou à proximité du Congrès, y compris la fusillade du représentant Gabby Giffords, la fusillade lors d’un entraînement de baseball du Congrès et « évidemment le 6 janvier », et a déclaré que les dirigeants des deux côtés de l’allée doivent condamner de tels violence partout où elle fait surface, ou risquer d’être complice lorsque « sacrifier qui que ce soit le prochain membre du Congrès qui subira des violences. »

Pendant ce temps, la sœur de Gosar est apparue sur MSNBC pour partager son point de vue, affirmant que son frère « empire parce qu’il n’a pas été tenu responsable » et qu’elle est « très inquiète ».

« A-t-il besoin d’agir sur son fantasme sociopathique pour le représentant Ocasio-Cortez? »

