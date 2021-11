28/11/2021 à 10:43 CET

L’attaquant du Bayern, Thomas Muller, n’a pas hésité à désigner Robert Lewandowski comme principal prétendant au Ballon d’Or pour Sky Sports Germany : « Il n’y a pas besoin de discuter. Il doit gagner, point final. Il l’a absolument mérité. ».

L’Allemand, qui complète un duo de luxe avec l’attaquant polonais au Bayern, a cassé une lance en faveur de son coéquipier : « Les gens en Espagne diront que Benzema a bien fait aussi, mais Lewandowski a tout gagné avec nous. Puis la récompense a été annulée, il a poursuivi la saison et a battu le record de buts en Allemagne cette saison. ».

L’attaquant historique teutonique a continué d’affirmer que sa performance a été absolue : « Quand on voit ce qu’il fait avec l’équipe nationale polonaise, ce qui est plus difficile que dans une vraie première équipe, je dois dire qu’il n’y a pas de joueur qui a mieux performé individuellement ». « Il doit gagner le Ballon d’Or », a-t-il déclaré.

Dans la tornade avec Leo Messi et Jorginho

L’attaquant du Bayern Robert Lewandowski est l’un des candidats au Ballon d’Or avec Leo Messi et Jorginho, qui ont également réalisé une excellente année. L’Argentin, en fait, commence comme le principal favori en raison de ses records individuels avec le FC Barcelone et le Réalisation de l’America’s Cup avec l’équipe albiceleste.

Jorginho, quant à lui, a été champion de la Ligue des champions avec Chelsea et champion du championnat d’Europe avec l’Italie, tandis que le Polonais a réalisé une nouvelle Bundesliga dans son record et a marqué 25 buts en 19 matchs cette saison, en plus des 48 buts qu’il a marqués en 40 la saison dernière.