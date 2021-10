« Il doit se passer quelque chose entre Sterling et Guardiola »

10/12/2021

Comme l’a souligné « The Sun », Sterling aurait eu une réunion avec Guardiola pour savoir ce que l’avenir réserve à l’équipe « citoyenne ». Ces derniers jours, on a beaucoup parlé des possibilités pour les Anglais de finir par porter le Barça et, bien qu’on insiste sur le fait qu’ils ne veulent pas le laisser quitter Manchester, votre manque de minutes pourrait changer la situation.

En ce sens, Roy Keane, un ancien footballeur de Manchester United, s’est exprimé sur ITV et a souligné qu’entre les deux, Quelque chose devait arriver, sinon, vous ne comprenez pas les substitutions de Sterling. « Il fallait qu’il y ait une bagarre », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la signature des stars de cet été pourrait en être la cause : « Évidemment, il y a quelque chose qui cloche avec Pep, il se passe quelque chose là-bas, ils ont amené Grealish« .

A son tour, Ian Wright, ancien attaquant d’Arsenal, a réaffirmé les propos de son coéquipier : « Ce n’est un secret pour personne que quelque chose se passe avec lui et son entraîneur.« .

« Vous avez le droit de connaître votre avenir »

Sterling met fin à son contrat avec City en 2023, et comme nous l’avons signalé, Le Barça suit ses traces. Tous deux comprennent que l’Anglais veut connaître son avenir si à City il n’est pas pris en considération : « Il n’a pas joué trop souvent à la fin de la saison dernière et il a bien joué en Eurocup. Il a le droit de connaître son avenir. dans ce club », a déclaré Wright.

Tous deux ont également convenu de l’importance de Sterling dans la sélection, où Southgate le considère comme un acteur fondamental. Cela a été démontré en Eurocup.