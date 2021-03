«  Il doit y avoir un changement culturel  »

L’animatrice de talkSPORT, Natalie Sawyer, a décrit ce qu’elle pense que la société doit faire après la mort de Sarah Everard.

Mlle Everard, 33 ans, a disparu en rentrant chez elle début mars et sa mort a provoqué une onde de choc à travers le pays, déclenchant un énorme débat sur la manière dont les femmes sont traitées.

Sawyer a rendu hommage à Miss Everard

Une veillée pour Mlle Everard sur Clapham Common à Londres, où elle a été kidnappée le 3 mars, a eu lieu samedi soir alors que beaucoup lui ont rendu hommage.

Cependant, la soirée a été gâchée lorsque certains participants se sont affrontés avec la police métropolitaine et quatre arrestations ont été effectuées sur les lieux.

L’officier de police Wayne Couzens a été accusé de son meurtre et de son enlèvement, mais cet incident a également mis en lumière les graves injustices que les femmes subissent chaque jour.

News Group Newspapers Ltd Sawyer appelle à un changement culturel à la suite de la mort de Miss Everard

Dans un message puissant, Sawyer a déclaré: «Sarah était une jeune femme au début de la trentaine qui est décédée dans des circonstances que toutes les femmes craignent. C’était une femme avec sa vie avant qu’elle ne rentre simplement chez elle.

«Sarah n’a rien fait de mal le jour de sa disparition. Elle a pris toutes les précautions, elle était au bon endroit, juste au mauvais moment.

«Toutes les femmes devraient pouvoir marcher où elles veulent, quand elles le souhaitent, sans crainte. Mais ce n’est tout simplement pas le cas et ça suffit.

«La mort de Sarah a suscité des conversations entre toutes les femmes parce que nous nous reconnaissons dans son histoire.

La mort de Miss Everard a eu un impact énorme sur de nombreuses personnes dans le pays

«Chaque femme a été victime de harcèlement de la part d’étrangers, a parcouru le long chemin de la maison car elle est bien éclairée, a tenu les clés entre ses doigts pour se sentir en sécurité et a partagé sa position avec un être cher via son téléphone et a envoyé un texto à ses amis pour le leur faire savoir qu’elles soient sûres, ou portées des chaussures plates pour plus de confort, mais aussi au cas où elles auraient besoin de courir.

«Et il n’y a que le début de ce que les femmes traversent pour s’assurer qu’elles se sentent en sécurité dans les rues de leur lieu de résidence. Chaque femme qui écoute connaît cette vigilance et nous l’acceptons depuis des décennies.

«Les femmes méritent de se sentir en sécurité, alors pourquoi les femmes devraient-elles accepter la façon dont nous vivons? Pourquoi apprenons-nous aux femmes comment se protéger, comment est-ce la solution? Cela n’atteint pas la source du problème.

«Il incombe à tout le monde de créer des rues plus sûres.

«Il y aura des gens qui se demanderont pourquoi est-ce important pour eux? Eh bien, cela devrait avoir de l’importance. En ce moment, vous pourriez être assis à côté, ou vous réveiller avec, ou faire remplir la maison par les femmes de votre vie – vos mères, vos épouses, vos sœurs, vos filles.

«Ils ont besoin de savoir que vous avez fait une différence, que vous avez ouvert les yeux sur la peur que les femmes rencontrent tous les jours, que vous avez appelé à l’objectivation quotidienne des femmes, que vous avez pensé à vos propres actions, que les femmes vaquent à leurs occupations quotidiennes. dans une peur constante.

«Demandez à vos proches, parlez à votre sœur, votre mère le jour de la fête des mères et écoutez ce qu’ils ont à dire. Il ne s’agit pas de créer une division, il s’agit simplement de comprendre et d’apporter un changement.

«Il doit y avoir un changement culturel. C’est un moment comme un moment après le meurtre de George Floyd et les manifestations qui ont suivi Black Lives Matter à travers le monde. Nous avons une chance de changer le paysage.

«Je suis fier de travailler pour talkSPORT qui est heureux de diriger le changement et il est temps d’écouter et il est temps d’écouter ce que les femmes ont à dire.»