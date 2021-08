Il en va de même pour les minuscules puces qui amélioreront le contrôle d’un ordinateur avec réflexion | La technologie

in

Ces minuscules implants pourraient être la solution aux problèmes de connexion actuels des systèmes qui relient le cerveau humain aux ordinateurs, un domaine scientifique encore à exploiter.

Les possibilités des implants cérébraux sont presque infinies, notamment dans le domaine de la médecine, où l’impact de cette technologie peut être différentiel.

Comme nous l’avons vu avec l’implant cérébral qui a permis à un tétraplégique de contrôler sa prothèse pour manger de manière autonome, il y a tellement de gens qui peuvent obtenir l’aide dont ils ont tant besoin dans ce domaine encore très vert.

Heureusement pour tout le monde, de nombreuses entreprises et chercheurs développent nos technologies, interfaces et matériels pour accélérer et sécuriser les prochaines étapes. Des exemples en sont les mini-capteurs qui viennent d’être développés à l’Université Brown avec Qualcomm.

Dans de nombreuses options cerveau-ordinateur qui existent aujourd’hui, les électrodes sont implantées directement dans le cerveau, et généralement pas plus de deux sont implantées, étant responsable de la stimulation et du contrôle de l’activité électrique de quelques centaines de neurones.

Le problème est que il y a environ 86 milliards de neurones dans le cerveau, les solutions actuelles n’étaient donc pas utilisées pour contrôler de grandes surfaces, puisqu’il s’agissait de tuer les mouches à coups de canon. Jusqu’à maintenant.

En raison de ce besoin, les chercheurs ont développé des neurograins, des capteurs beaucoup plus petits que les électrodes traditionnelles : chacun a la taille d’un grain de sel.

Une fois implanté, les neurograins sont chargés sans fil via un mince patch électronique la taille d’une empreinte digitale qui colle au cuir chevelu du patient. Grâce à ce patch, en outre, les ordres pertinents sont donnés, il agit donc comme un chargeur et un réseau de communication.

Comme ils l’expliquent ici, 48 de ces neurograins ont été récemment implantés chez un rat vivant, étant capable d’enregistrer les signaux neuronaux caractéristiques associés à l’activité cérébrale spontanée et de stimuler le cortex dans des régions spécifiques.

Avec la technologie qu’ils ont développée, 770 nanopuces pourraient aujourd’hui être utilisées chez un seul patient. Cependant, les scientifiques pensent qu’il sera un jour possible d’implanter plusieurs milliers de capteurs. L’avenir passe par ici.