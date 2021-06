Il en va de même pour les nouveaux appareils Huawei HarmonyOS | La technologie

Huawei vient de lancer ses appareils 1 + 8 + N basés sur son écosystème HarmonyOS. De ComputerHoy, nous avons approché le Huawei Flagship Store à Gran Vía (Madrid) pour pouvoir les tester de première main et vous offrir nos premières impressions.

Nous sommes confrontés à ce qui pourrait être le début de la résurgence de Huawei et c’est ce qui jusqu’à présent étaient les promesses d’un système d’exploitation et d’un écosystème connus sous le nom de HarmonyOS pour mobiles et autres appareils devient une réalité.

Nous avons vu un nouveau tablette MatePad 11 et les montres Huawei Watch 3 et 3 Pro utilisant HarmonyOS 2.0. le Moniteurs Mateview et un appareil d’origine, une SmartTV mais sans téléviseur, c’est-à-dire un écran 4K 55/65 pouces avec fonctions intelligentes, connexion sans fil et HDMI mais sans tuner TV : Huawei Vision S.

La nouvelle génération de Casque FreeBuds 4 avec suppression active du bruit dans un design ouvert et une qualité sonore surprenante comme vous pouvez le voir dans sa critique.

Comme on peut le voir, nous sommes confrontés aux prémices de la décision courageuse de Huawei face aux problèmes qu’elle a eus avec l’administration Trump il y a quelques années.

Cela a semblé être une grande avancée dans le domaine des montres intelligentes. Les moniteurs sont très intéressants et nous sommes quelque peu réticents avec Huawei Vision S, même s’il faut le tester.