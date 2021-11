Il en va de même pour les robots qui nettoient les tables du campus dans Google Bay Area | La technologie

La société mère de Google a réussi à transformer certains de ses prototypes de robots en parfaits nettoyeurs de table sur son campus.

Alors que la robotique a progressé à pas de géant au cours des dernières décennies, il est toujours surprenant que les robots soient incapables d’effectuer des tâches quotidiennes aussi simples que nettoyer une table de restaurant, et apparemment, Google a appuyé sur le bouton magique. pour transformer plusieurs de vos robots d’entrepôt en serveurs parfaits, du moins ceux qui se consacrent uniquement au nettoyage.

Et est-ce qu’Alphabet, la société mère de Google, a annoncé dans un communiqué que son projet Robots de tous les joursDédié dans ses laboratoires à expérimenter la création d’une série de robots d’apprentissage à usage général, il a pu gravir les échelons en déplaçant plusieurs de ses prototypes de machines du laboratoire vers le campus de Google Bay Area pour effectuer diverses tâches.

« Nous exploitons désormais une flotte de plus de 100 prototypes de robots qui effectuent de manière autonome un certain nombre de tâches utiles dans nos bureaux », déclare Hans Peter Brøndmo, directeur des robots chez Everyday Robot.

Et plus précisément, ces mêmes prototypes de robots qui triaient les ordures sont désormais équipés d’une raclette pour nettoyer les tables et utilisent les mêmes pinces pour saisir les verres ou ouvrir les portes.

La conception de ces robots est basique et pourrait être définie comme « des bras sur roues » avec une pince polyvalente à l’extrémité et le tout attaché à une tour centrale. Au sommet de la tour, nous trouvons différents capteurs pour la vision industrielle ainsi qu’une unité LiDAR rotative sur le côté pour la navigation.

Et c’est que Google Alphabet a l’intention que l’apprentissage automatique permette aux robots de fonctionner dans des environnements non structurés tels que les maisons et les bureaux.

Bien que nous ayons déjà des robots qui peuvent fonctionner dans nos maisons, même ces robots aspirateurs qui se déplacent dans notre pièce, ils ne sont pas le type d’avancée technologique que recherchent les ingénieurs du monde entier, qui veulent que leurs tâches soient beaucoup plus hétérogène.

Peut-être que Google a trouvé un moyen pour qu’à l’avenir nous ayons un robot dans notre maison qui soit capable non seulement d’aspirer et de balayer, mais aussi de mettre la table, de nettoyer la vaisselle et d’effectuer de nombreuses autres tâches quotidiennes qui enlèvent toujours autant de nous.