Il en veut plus · .

La décision de la Formule 1 d’introduire des courses de qualification pour le sprint lors de trois manches du championnat du monde de cette année était à l’origine décrite comme une expérience.

Les promoteurs de la série ont déclaré que leur plan d’organiser des courses supplémentaires samedi pour décider de la grille de la course de dimanche serait testé et, s’il s’avérait fructueux, le format serait déployé plus largement pour la saison 2022 de F1.

Cela a été largement pris pour argent comptant. “Nous devons être suffisamment objectifs à la fin de la saison, si cela a été négatif, il suffit évidemment de revenir au format de course normal”, a déclaré Charles Leclerc lorsque le plan a été confirmé.

Mais il est devenu clair il y a longtemps qu’il n’y avait aucune possibilité réaliste que la F1 abandonne le format. Un nouvel accord de parrainage pluriannuel lié aux événements de sprint – d’une valeur estimée à 100 millions de dollars – a été annoncé avant la tenue du premier week-end de ce type.

Après le premier sprint à Silverstone, le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali a déclaré lors d’un appel aux investisseurs que la série avait reçu “des retours extrêmement positifs de la part des équipes, des pilotes et des fans”. Si tel est le cas, ils ont surmonté le profond scepticisme parmi de nombreux lecteurs de ..

Néanmoins, Domenicali a ajouté : « Nous avons dit que nous voulions faire trois tests. L’un a été fait à Silverstone. Un autre sera à Monza et l’autre en fin de saison au Brésil. À la fin de ce test complet, nous aurons un plan pour voir quelle sera la prochaine étape. »

Analyse : ce qui a fonctionné et ce qui a échoué dans l’expérience de qualification du sprint de la F1Il a réitéré ce plan après la deuxième course de qualification de sprint à Monza. Là, la réaction mitigée observée à Silverstone a pris une tournure beaucoup plus négative après une course résolument processionnelle du samedi après-midi. L’un des rares pilotes à avoir réussi à dépasser l’un de ses rivaux a qualifié le format d'”ennuyeux”.

Mais avec la finale du format de qualification pour le sprint encore dans un mois, Domenicali semble avoir pris sa décision. Il a déclaré à Sky que le calendrier F1 2022 comprendrait au moins sept événements de sprint, plus du double que cette année.

« Nous avons annoncé en début d’année les trois tests cette année pour nous assurer que nous avions le bon plan pour l’avenir. Mais en fait, je dirais que la grande majorité des commentaires que nous recevons sont totalement positifs. Super positif. Promoteurs super contents car il y a quelque chose de nouveau et de très important le vendredi, samedi et dimanche.

« Nous recevons ces retours positifs, nous devons donc nous assurer que l’année prochaine, nous aurons un excellent plan qui prendra également en compte certains des points qui ont été mis en évidence pour les personnes qui n’aimaient pas trop ce format. Mais d’une manière générale, cela a été un succès incroyable.

Le rare aveu de Domenicali selon lequel tout le monde n’est pas aussi amoureux du format de qualification pour le sprint (qui semblait être la majorité de nos lecteurs après la course de Monza) fait allusion aux problèmes qu’il a soulevés et que la F1 n’a pas encore résolus.

Rapport: les pilotes suggèrent des changements de format de qualification pour le sprint après la deuxième course de processionIl n’est pas passé inaperçu qu’en accordant la pole position au vainqueur d’une course plutôt qu’au meilleur qualifié, le format sprint a mis fin à des décennies de tradition. Sebastian Vettel, l’un des polemans les plus prolifiques de la F1, a qualifié le changement de “mauvais” et même le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, a admis que cet aspect du format pourrait nécessiter une refonte.

Une solution envisagée consiste à séparer l’événement de sprint des qualifications, afin qu’il devienne une course autonome à part entière. Brawn a suggéré d’augmenter la récompense pour les conducteurs, car seuls les trois premiers marquent actuellement des points. Cependant, certains ont mis en doute le fait que la F1 devrait imiter si étroitement le format de la Formule 2, d’autant plus que la série junior reviendra à deux courses par week-end en 2022.

Le plan se heurterait presque certainement à l’opposition du président de la FIA, Jean Todt, sceptique quant au format qui a néanmoins permis au procès de se dérouler, mais a clairement indiqué qu’il ne devait pas être décrit comme une “course” et ne devait “pas endommager la course de dimanche”. . Il est difficile de voir comment Brawn pourrait apporter les changements qu’il désire sans se heurter à son ancien patron Ferrari.

Même l’idée d’organiser plus de tours de sprint se heurtera à une opposition. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, souhaite un maximum de quatre courses de qualification au sprint en 2022.

Mais ce sont toutes des considérations sportives, qui sont secondaires à la raison de l’introduction du format. Ceci, comme il était clair des mois avant la tenue de la première course de qualification de sprint, est uniquement financier.

