Il engage des experts de la NASA pour récupérer 387 millions d’euros de bitcoins qu’il a jetés, mais ils ne lui en donnent pas l’autorisation | La technologie

James Howells pense aux déchets depuis 8 ans. Des tonnes de milliers d’ordures vous séparent de votre rêve de devenir milliardaire.

Comme des centaines d’autres personnes, James Howells est devenu milliardaire par accident, de la nuit au matin.

En 2013, il avait en sa possession 7 500 bitcoins que j’avais achetés pour quelques milliers de dollars lors de leur mise en vente, et ils étaient très bon marché.

Mais cette année-là a vu le premier boom du Bitcoin. Il était passé de 150 $ à 1 000 $ en quelques semaines. Soudain, James Howells avait en son pouvoir un portefeuille numérique d’une valeur de 5 millions d’euros.

C’est alors que le cauchemar a commencé. Il a découvert que il avait jeté par erreur le disque dur où il gardait les bitcoins.

Il a essayé d’obtenir le conseil municipal de Newport dans le sud du Pays de Galles qu’il regarde la décharge municipale, sans succès. j’inclus venu offrir 25% des bitcoins en récompense aux autorités municipales.

Il a passé 8 ans à plaider et à demander à la ville l’autorisation de rechercher le disque dur dans la décharge. À présent ces 7 500 bitcoins valent 316 millions d’euros, avec le prix d’aujourd’hui.

« Cela fait beaucoup de bitcoins qui sont là sur le terrain et je n’ai aucun doute que l’année prochaine ils vaudront 750, 800 voire 900 millions de dollars », explique-t-il dans une interview sur CNN.

« Il se pourrait que le disque dur vaut un milliard de dollars et ne pas agir serait de l’incompétence de la part du conseil municipal. Ce n’est pas un problème qui va disparaître », a-t-il commenté.

Le conseil municipal soutient que le disque dur doit être enterré à environ 15 mètres de profondeur, sous des milliers de tonnes de déchets.

La suppression de la décharge coûterait des millions d’euros, il existe un risque de contamination de l’environnement et il n’y a aucune garantie que le disque apparaisse. Et si c’est le cas, il est peu probable que cela fonctionne encore, après des années rongées par les ordures.

De plus, le conseil lui-même seulement autorisé à stocker les ordures, de ne pas l’enlever ou de le pousser.

Comme l’explique Bussiness Insider, James hurle a lancé l’offensive finale. A embauché des experts de la NASA qui ont travaillé sur la catastrophe de Columbia pour récupérer des données, ainsi que des ingénieurs et écologistes pour mesurer l’impact environnemental et calibrer les risques, et les coûts.

Le conseil municipal continue de poser comme principal obstacle il n’y a aucune garantie de le trouver, et donc pas que James Howells puisse payer les frais d’enlèvement de l’ensemble de la décharge.

Howells assure que a obtenu de l’argent d’un fonds d’investissement qu’il s’engage à payer tous les frais, en échange d’une partie des bitcoins, qu’il n’a pas divulgués.

avoir calculé que la recherche durerait entre 9 et 12 mois, et estime que le disque dur est situé dans une zone d’environ 200 mètres carrés, à une profondeur de 15 mètres. Il dispose même d’une équipe équipée d’intelligence artificielle pour le localiser.

Même si vous parvenez à le trouver, vous devrez tout de même faire face à un autre défi tout aussi compliqué : récupérer le contenu du disque dur, qui après 8 ans à la poubelle pourraient être effacés ou corrompus.

C’est le combat désespéré d’un homme contre sa malchance. Le destin n’a pas encore dit son dernier mot, mais les espoirs sont minces.