“ Il est bon d’être roi ” – RedState ⋆ .

Nous avons beaucoup écrit sur la façon dont «60 Minutes» a tenté de marquer le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avec un faux scandale «payer pour jouer» qui a été rapidement démystifié.

Il est intéressant de voir à quel point ils étaient si concentrés sur l’invention de choses, tout en ne semblant pas du tout intéressés par les allégations avec des preuves réelles des scandales qui tourbillonnaient autour du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avec des maisons de retraite, du harcèlement sexuel et l’utilisation du personnel pour l’aider à écrire son livre. .

Mais bien sûr, Cuomo a un «D» magique après son nom qui est comme un manteau d’invisibilité lorsqu’il s’agit de fournir une couverture à l’examen des médias libéraux pour des actions malhonnêtes ou inappropriées.

Mais si les médias voulaient réellement se pencher sur quelque chose qui a l’apparence d’une irrégularité, ils pourraient jeter un coup d’œil à une histoire publiée par Free Beacon, que le sénateur Ted Cruz a mise en évidence sur Twitter.

Le régime Biden a tout mis en œuvre pour promouvoir les véhicules électriques et cette promotion est une grande partie de leur facture d’infrastructure avec un investissement de 174 milliards de dollars qui comprend le remplacement des véhicules par des véhicules électriques, ainsi que la promotion d’un programme «Clean Buses for Kids» pour électrifier 20%. la flotte d’autobus scolaires.

Un examen approfondi de toutes les choses qu’ils essaient d’introduire dans le projet de loi révélera probablement toutes sortes de petits faits intrigants et de liens intéressants.

Le Free Beacon a détecté une de ces connexions. Ils ont rapporté que Joe Biden avait prévu de visiter virtuellement un producteur d’autobus électriques et de batteries électriques de technologie verte, Proterra, hier.

C’était après que Kamala Harris eut déjà rendu visite à Thomas Built Buses, une entreprise d’autobus scolaires de Caroline du Nord qui utilise Proterra comme principal fournisseur de véhicules électriques.

Pourquoi ces visites et la promotion apparente de ces entreprises sont-elles si importantes?

Il s’avère que la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, détient jusqu’à 5 millions de dollars d’options d’achat d’actions dans Proterra. Elle fait également partie du conseil d’administration de Proterra depuis mars 2017 et figurait sur la liste des membres du conseil le 19 février 2021, selon Free Beacon.

Pouvons-nous dire un grand signe clignotant de l’apparence d’une irrégularité?

Non seulement parce qu’elle est la secrétaire à l’énergie, mais aussi parce que Granholm est également fortement impliquée dans la poussée des infrastructures, avec pour objectif «d’identifier les risques dans la chaîne d’approvisionnement pour les batteries haute capacité, y compris les batteries de véhicules électriques, et les recommandations politiques pour faire face à ces risques. ”

Cela semble avoir un impact sur Proterra, ce qui soulève encore plus de questions.

Granholm avait précédemment déclaré qu’elle allait se débarrasser de ses options dans l’entreprise, mais la Maison Blanche a confirmé qu’elle détenait toujours des actions dans l’entreprise.

Dans une lettre du 16 janvier adressée au responsable de l’éthique de l’agence désignée, Granholm a promis de quitter le conseil d’administration et de vendre ses actions dans l’entreprise, ainsi que les mesures qu’elle prendra «pour éviter tout conflit d’intérêts réel ou apparent». L’ancien gouverneur du Michigan a vendu des actions, mais n’a déchargé aucune de ses actions Proterra, selon un responsable de la Maison Blanche. La participation de Granholm dans Proterra représente son plus grand actif financier en dehors d’une maison à Oakland, en Californie, qu’elle évalue entre 1 et 5 millions de dollars, selon ses informations financières.