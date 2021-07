il est cannibale et est né sur les routes

in

14/07/2021 à 14h20 CEST

Son nom scientifique est Lluciapomaresius stalii, Elle est connue sous le nom de cigale de montagne et elle semble tirée d’un conte fantastique pour ses couleurs, du vert au brun, presque noir, et sa forme particulière avec de longues antennes.

Apparenté aux sauterelles et aux criquets, mais plus semblable en apparence à grillons, cet insecte orthoptère est présent dans la géographie de toute la péninsule ibérique, bien qu’il soit endémique à l’est de l’Espagne. Le « chant » des mâles (stridulation), bande sonore bien connue des étés espagnols, est produit en frottant leurs ailes l’une contre l’autre.

C’est une espèce inoffensive pour l’homme et, bien qu’elle se nourrisse de certaines herbes, c’est essentiellement un charognard d’autres. insectes. Il est courant de le voir manger les cadavres de ses propres congénères. Mais, outre son cannibalisme, l’un des grands curiosités Cet insecte est l’endroit où, ces derniers temps, on l’a vu pondre ses œufs : dans les fissures de l’asphalte.

Les femelles diffèrent des mâles par le ovipositeur, un appendice en forme d’aiguillon qui sert à déposer les œufs. Bien qu’un tel stylet puisse sembler quelque peu effrayant, son but est simplement reproductif et il n’est jamais utilisé comme méthode de défense.

Ils enterrent généralement les œufs à la distance atteinte par leur ovipositeur, entre la fin de l’été et le début de l’automne, lorsque les pluies ramollissent le sol et favorisent à la fois la ponte et le développement embryonnaire de la future progéniture. Dans ce cas, qu’est-ce qui a amené cet animal à pondre ses œufs dans un endroit aussi inhospitalier qu’une route depuis un moment ?

Tout indique que la raison en est qu’ils choisissent des surfaces de matériaux durs, très exposés au soleil, comme dans ce cas l’asphalte, mais aussi des rochers, de sorte que les œufs passent l’hiver à l’abri du froid et du vent, jusqu’à ce qu’ils éclosent au printemps. C’est donc un bug, désormais capable de naître sur les routes.

Dans cette vidéo de la chaîne YouTube “Picknature”, Baldo Muñoz nous montre un colonie de cigales de montagne Il a été trouvé à Lloma del Cavall, à une hauteur de 1 100 mètres dans la Sierra de Mariola, un espace naturel protégé situé à l’intérieur des provinces d’Alicante et de Valence.

Une autre curiosité de la cigale de montagne, dont le corps cylindrique mesure environ 3 centimètres de long, est qu’elle aide beaucoup à contrôler la processionnaire, car ils se nourrissent des œufs et des larves d’autres insectes.

Le “sac” que les femelles présentent au bout de l’abdomen est également très frappant. Bien qu’ils ressemblent à des œufs, c’est vraiment un spermatophore, ou ce qui est le même, un sac plein de sperme et de nutriments que le mâle introduit lors de la copulation. Le receveur absorbera son contenu pour féconder les œufs.