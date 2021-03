Il est clair que Ferrari a bien progressé

Charles Leclerc pense qu’il est «clair» que Ferrari s’est amélioré par rapport à la saison dernière, mais a admis qu’il ne pouvait pas être «extrêmement satisfait» d’une sixième place au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn 2021.

Débutant la course en P4, Leclerc a fait un premier pas sur Valtteri Bottas pour se hisser en troisième, mais le Finlandais a rapidement pu reprendre la position dans le virage 1.

Le pilote monégasque a terminé la course derrière Lando Norris de McLaren et un chargeant Sergio Perez, qui a emmené sa Red Bull de l’arrière de la grille à la cinquième place, en sixième et a déclaré par la suite que le résultat représentait un bon début pour l’équipe.

«C’est un bon départ et une bonne sensation et je suis raisonnablement satisfait de la course d’aujourd’hui», a déclaré Leclerc. «Je ne peux pas être extrêmement satisfait de la P6, mais en fin de compte, nous devons regarder où nous en étions l’an dernier et il est clair que nous avons bien progressé.

«J’ai pris un très bon départ. Je me suis retrouvé à la troisième place et j’ai assez bien géré mes pneus dès le premier relais. Je pense qu’il en restait probablement un peu plus, mais nous avons dû nous arrêter et essayer de pousser les autres vers des stratégies différentes, ce qui était la bonne chose à faire, mais cela aurait pu nous coûter un peu en termes de rythme au fin de course.

«Dans l’ensemble, c’était une bonne course et un week-end positif et nous avons fait un bon pas en avant par rapport à la saison dernière. Nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être, nous devons donc continuer à travailler et à pousser très fort pour nous améliorer dans les courses à venir.

Le nouveau coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, fabriquait sa Ferrari à Sakhir et terminait quelques places plus loin en huitième.

Réfléchissant à sa première sortie avec la Scuderia, l’Espagnol a déclaré que c’était une bonne expérience autour de laquelle il peut construire la confiance en la voiture.

«Je pense que nous avons eu une solide première course aujourd’hui», a déclaré Sainz.

«C’était très important pour moi de boucler tous les tours et de continuer à acquérir de l’expérience avec la voiture. C’est peut-être la raison pour laquelle cette fois je n’ai pas pris trop de risques au départ et cela m’a coûté quelques places. J’étais curieux de voir comment la voiture réagissait dans l’air sale d’un départ de course et je savais que j’aurais l’opportunité de riposter une fois que je serais dans mon rythme.

«Une fois la course un peu réglée, j’ai commencé à pousser tour par tour et je pense que nous avons montré un rythme très soutenu avec le pneu Medium et surtout avec le pneu Hard lors du dernier relais. J’ai également réussi à faire de bons dépassements.

«Aujourd’hui, je suis heureux du travail que nous avons accompli tout le week-end. Ferrari en veut plus. Je veux plus. Mais cela a été un début prometteur et nous continuerons à pousser pour y arriver.

Ferrari et le reste de la grille de F1 reviennent en action dans trois semaines à Imola.