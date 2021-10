Il est confirmé que Demon Turf ‘Hybrid Platformer’ sautera bientôt sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Gazon du démon est sur le point d’être la prochaine version du bras d’édition Playtonic Friends, avec une confirmation (suite à sa précédente apparition sur l’eShop) confirmant un 4 novembre Libération. Développé par Fabraz (Slime-san), il mélange des plateformes 2D et 3D avec un large éventail d’environnements et des combats de boss à grande échelle.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il a un style plutôt original pour l’aider à se démarquer; comme Slime-san, il semble prêt à ajouter beaucoup de contenu et de rejouabilité :

Points de contrôle auto-placés – Montrez-vous sans eux pour une course parfaite, ou placez-en un en préparation d’une section difficile. Vous pouvez même vous téléporter entre ces points de contrôle si vous avez manqué un objet de collection en cours de route !

Niveaux de retour – une toute nouvelle approche de la progression, faites un tour de victoire et explorez des niveaux précédemment battus pour découvrir leur état de libération, avec de nombreux changements mécaniques et environnementaux à découvrir

Combat axé sur la physique – Comment vaincre les hordes de démons alors qu’aucune de vos propres attaques n’est réellement mortelle ? Un système de combat spécial basé sur la physique qui augmente le chaos et le plaisir. Poussez, tirez et faites tourner vos ennemis hors de votre chemin et en bas des falaises ou dans des pointes.

Quantité d’eau à la bouche du contenu d’accompagnement – 50 emplacements/personnages spécifiques pour tapisser les murs d’une galerie vide. Fend de 25 défis d’arène valant des vagues ennemies. Attaquez-vous à 10 terrains de golf Demon Soccer qui donnent une tournure étrange aux puzzles de poussée de balle. Collectionnez 8 cartouches pour débloquer des niveaux de retour remixés des glorieux jeux de plateforme 3D du passé