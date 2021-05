Il est confirmé que Sony déteste l’une des fonctions PS4 que ses utilisateurs aiment le plus | Jeux

Certains documents divulgués entre Sony et Epic Games révèlent que les éditeurs doivent payer à Sony une redevance pour des jeux comme Fortnite à crossplay sur PS4.

Avec cette fuite, il est clair que Sony n’est pas très favorable à cette façon de jouer. Le jeu croisé ou croisé est un style multijoueur en ligne entre consoles et PC qui permet aux joueurs de profiter du jeu avec leurs amis depuis différentes plates-formes telles que PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC ou un mobile.

Cette option peut être très intéressante pour les utilisateurs, mais toutes les sociétés de jeux vidéo ne sont pas également intéressées, Sony a été réticent et bloqué le jeu croisé de jeux populaires comme Minecraft ou Fortnite. Une série de documents confidentiels révèle l’opinion de l’entreprise à ce sujet.

Les documents ont été déclassifiés lors du procès entre Apple et Epic Games qui se déroule actuellement. Dans l’un des documents, il est révélé que Sony facture une commission aux entreprises qui souhaitent inclure leurs jeux dans leur offre de jeu croisé.

The Verge a publié plusieurs de ces documents, le premier étant un courrier envoyé par Epic Games à Sony en 2018, date antérieure au blocus que Sony appliquait à ses jeux. Dans cet e-mail, Epic fait valoir que l’éventuel blocus serait préjudiciable aux deux entreprises et “ils ne voient aucun scénario dans lequel Epic n’obtient pas ce qu’il veut” peut être lu dans l’image ci-dessus.

À la fin, la signature de Joe Kreiner, vice-président du développement commercial, Epic Games. L’e-mail tente de convaincre Sony d’accepter l’accord avec l’offre exclusive de contenu Fortnite (promotions sur PS Plus, skins exclusifs). Ils offrent également la possibilité à tous les événements Epic de l’E3 de cette année-là d’avoir la marque PlayStation, et même de laisser Sony organiser une annonce du crossplay dans lequel son image sera au-dessus des autres entreprises. Les mots textuels sont “Epic fera tout son possible pour que Sony ressemble aux héros“.

Le message n’a pas servi autant que nous pouvons l’imaginer sachant que des mois plus tard, le blocus était appliqué. Pourtant, il est intéressant de voir la réponse de Gio Corsi, directeur des relations de développement chez Sony à l’époque. “Comme vous le savez, de nombreuses entreprises explorent cette idée et aucune entreprise n’a encore été en mesure de leur expliquer pourquoi le crossplay améliore l’activité PlayStation.”

Cependant, en 2019, Sony a fini par trouver un point positif à cette forme de jeu multiplateforme. Un deuxième document publié révèle la raison pour laquelle Sony a accepté d’adopter le jeu croisé avec le reste des sociétés: les éditeurs sont tenus de payer une redevance à Sony chaque fois que les joueurs PlayStation ils contribuent pour plus d’un certain pourcentage au résultat net d’un jeu multiplateforme, pour «compenser la réduction des revenus» de Sony en permettant le crossplay.

S’adressant à The Verge, le Tim Sweeney, PDG d’Epic Games Il a expliqué que Sony est la seule entreprise à recevoir cette compensation. En outre, il interdit aux éditeurs de transférer des devises virtuelles vers ou depuis PlayStation et vous oblige à proposer un paramètre à partir duquel désactiver toutes les interactions multiplateformes.

On ne sait pas si c’était la seule raison pour laquelle ils ont décidé d’accepter le mode crossplay dans des jeux comme Fortnite ou Minecraft. Après le blocus, l’entreprise a reçu de nombreuses critiques de la part des joueurs, ce qui pourrait faire pencher la balance.