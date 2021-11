Le membre du Congrès de l’Arizona en difficulté, Paul Gosar, est de retour dans les nouvelles presque immédiatement après sa censure par la Chambre pour avoir republié la même vidéo violente qui lui a causé des ennuis en premier lieu. Mais nous ne sommes pas les seuls à commencer à voir un problème ici.

Le frère de Gosar, Tim, apparaissant sur MSNBC avec l’hôte Nicolle Wallace, a déclaré que le législateur était « dangereux » et devrait être expulsé du Congrès.

Ce n’est pas la première fois que la propre famille de Gosar l’attaque pour sa rhétorique. Six de ses frères et sœurs ont fait une vidéo anti-Gosar lors de sa première candidature au Congrès, exhortant les gens à ne pas voter pour lui.

Mais son frère Tim, qui a peut-être été son critique le plus virulent, est allé plus loin. En réponse au témoignage convaincant de la membre du Congrès de New York Alexandria Ocasio-Cortez, qui a été ciblée dans la vidéo offensante, Tim Gosar l’a félicitée comme étant « puissante, succincte et précise ».

Dire ce qui compte et ce qui est important et ce qui est vrai et précis, alors je la félicite et j’espère que les gens l’écoutent.

Le jeune Gosar n’avait toujours pas fini de répudier les bouffonneries de son frère. D’innombrables apparitions dans les médias câblés et éditoriales politiques ont vu les frères et sœurs de Gosar critiquer et interpeller le membre du Congrès, mais les commentaires de Tim sur MSNBC étaient beaucoup plus succincts que jamais, suggérant même que son frère pourrait être inculpé :

Je crois qu’il est dangereux, déséquilibré et téméraire et c’est quelqu’un qui, comme nous l’avons déjà dit, doit non seulement être censuré, mais il doit être expulsé. Et si à la fin de ce processus, s’il est expulsé et que des accusations criminelles sont justifiées, alors des accusations criminelles devraient également être portées.

Tim Gosar dit que son frère, le représentant Paul Gosar (R-AZ) devrait être expulsé du Congrès : « Il est dangereux, déséquilibré et imprudent. pic.twitter.com/eM4eUzjPz3 – Le recomptage (@therecount) 17 novembre 2021

C’est du jamais vu parmi les membres du Congrès. Il n’y a jamais eu un membre dont la propre famille a été aussi préoccupée par le mal possible causé par son être cher à la fois en politique et dans la culture américaine. Sa sœur Jennifer a également appelé son frère, disant à Lawrence O’Donnell de MSNBC qu’il était « temps » qu’il soit censuré, et a également déclaré qu’il devrait être expulsé du Congrès.

Nous ne pouvons qu’espérer que Paul Gosar écoute.