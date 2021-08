Oddworld : Tempête d’âmes, la suite tant attendue d’Oddworld Inhabitants à Oddworld : Nouveau et savoureux, arrive sur Xbox Series X/S et Xbox One. Dans un bref teaser de 25 secondes publié par le développeur, nous voyons Abe déballer un objet brillant dans ses mains, avec ses yeux de bogue de marque exprimant le choc. “Ils […] More