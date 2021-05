Il est difficile de doubler les revenus des agriculteurs d’ici l’exercice 23 alors que les États retardent les réformes : Ramesh Chand, membre de Niti Aayog

Ramesh Chand, membre, Niti Aayog

Par Prasanta Sahu et Prabhudatta Mishra

Selon le membre de Niti Aayog, Ramesh Chand, la croissance de la valeur ajoutée brute (VAB) de l’agriculture au cours de l’exercice 22 dépassera probablement l’expansion observée l’année dernière en raison de la hausse des prix des cultures et de la mousson normale et bien répartie prévue. Dans une interview accordée à Prasanta Sahu et Prabhudatta Mishra de FE, il a déclaré : « À l’exception de quelques États, peu ou pas de progrès sont observés au niveau des États pour réformer les politiques agricoles et le système de commercialisation. C’est un gros revers pour atteindre l’objectif de doubler les revenus des agriculteurs d’ici l’exercice 23. » En outre, Chand a clarifié pour la première fois qu’en raison de la sensibilité du public aux aliments génétiquement modifiés (GM) dans le pays, la recherche nationale devrait se concentrer sur le même niveau de productivité grâce à des technologies non génétiquement modifiées, comme l’ont fait de nombreux autres pays. Extraits :

L’agriculture reste une doublure argentée même si l’économie est battue par Covid-19. Avec un certain nombre d’États imposant des verrouillages à la suite de la deuxième vague de la pandémie, comment voyez-vous la performance du secteur agricole en FY22?

Le confinement en mai n’aura pas d’effet significatif sur l’agriculture car de la dernière semaine d’avril à la mi-juin, il y a très peu d’activité économique dans le secteur agricole. Du côté positif, les termes de l’échange de l’agriculture devraient s’améliorer au cours de l’exercice 22, comme le montre déjà la forte hausse des prix nationaux et internationaux de nombreux produits agricoles. Cela aura un effet positif important sur la superficie ainsi que sur la productivité. Deuxièmement, la mousson devrait être normale. La croissance de l’agriculture devrait être meilleure cette année qu’au cours de l’exercice 21 (3% selon une deuxième estimation anticipée).

Y aura-t-il un changement de modèle de culture, en particulier pour les cultures dont la demande a ralenti en raison du verrouillage ?

Le schéma des cultures devrait évoluer en faveur des légumineuses et des oléagineux pendant la saison kharif, car leurs prix par rapport aux autres cultures sont en augmentation.

Avec la deuxième vague de Covid, l’Inde rurale serait davantage touchée par les infections et la mortalité. Cela aura-t-il un impact sur les semis kharif, notamment en termes de disponibilité de main-d’œuvre ?

Il existe deux types de situations dans le pays. Premièrement, des États comme le Pendjab et l’Haryana d’où la main-d’œuvre migrante travaillant dans l’agriculture est partie. La deuxième situation concerne les États de la région orientale, où les travailleurs migrants sont revenus. Dans une grande partie du pays, il y a un certain mouvement de main-d’œuvre des zones urbaines vers les zones rurales. Le verrouillage a également affecté les activités rurales non agricoles, rendant ces travailleurs non qualifiés disponibles pour travailler dans l’agriculture. Dans l’ensemble, la question de la disponibilité de la main-d’œuvre ne va pas toucher le secteur.

Étant donné que le secteur agricole a une part relativement faible dans le PIB, si les travailleurs de l’immobilier touchés par Covid rejoignent également l’agriculture, quel impact cela aura-t-il sur les moyens de subsistance ?

Le secteur agricole est le plus grand secteur de l’économie indienne à la fois en termes de production et d’emploi. Au cours de l’exercice 21, la part de l’agriculture dans le PIB est passée à 20 % ; l’augmentation était en grande partie due à une croissance négative dans d’autres secteurs et à une croissance normale dans l’agriculture. L’agriculture et la construction fournissent ensemble des emplois à 61% de la main-d’œuvre rurale et ces deux activités dans l’Inde rurale sont dans l’ensemble intactes. Nous devons prendre des mesures concrètes pour assurer la subsistance des migrants qui sont retournés dans leur pays d’origine dans les zones rurales et de la main-d’œuvre occupant un emploi informel.

Plus qu’un an pour atteindre l’objectif de doubler les revenus des agriculteurs. Où en sommes-nous maintenant ?

Une meilleure réalisation des prix des produits agricoles et une diversification vers des cultures à haute valeur ajoutée figuraient parmi les sept sources identifiées dans le document de politique de Niti Aayog pour atteindre l’objectif de doubler les revenus des agriculteurs. Ces mesures ont nécessité des réformes politiques et commerciales telles que le marketing direct, l’agriculture contractuelle, le commerce électronique, le traitement spécial des aliments et des légumes dans la loi APMC, les mandis privés, etc. Sauf dans le cas de quelques États, peu ou pas de progrès sont observés au niveau de l’État. niveau pour apporter des réformes dans les politiques agricoles et le système de commercialisation. Il s’agit d’un grand revers pour atteindre l’objectif de doubler les revenus des agriculteurs d’ici l’exercice 23.

Il n’y a eu aucun progrès dans l’autorisation des cultures GM malgré les recommandations favorables de Niti Aayog il y a quelques années. Y a-t-il un espoir ?

Alors que les cultures GM offrent certains avantages, certains pays ont des rendements beaucoup plus élevés avec des variétés non GM par rapport à l’Inde. Étant donné la sensibilité du public envers les aliments GM, notre recherche et développement devrait exploiter d’autres technologies pour atteindre les mêmes objectifs que ceux atteints par les cultures GM dans certains pays. C’est possible.

Avec un excédent continu de production de riz et de blé, quelle est l’issue de la gestion de la politique alimentaire, car il s’est avéré être un fardeau économique énorme et croissant pour le gouvernement de maintenir et d’éliminer des stocks supplémentaires?

À l’heure actuelle, l’Inde produit plus de riz et de blé que la demande intérieure. Si nous ne sommes pas en mesure de l’exporter, nous ne devrions certainement pas gaspiller des ressources en produisant des excédents. Le soutien politique s’étend progressivement aux légumineuses et aux graines oléagineuses. Nous devons équilibrer le soutien au riz et au blé vis-à-vis d’autres cultures pour attirer les agriculteurs qui se détournent de ces céréales soit vers les légumineuses et les graines oléagineuses soit vers les fruits et légumes.

Pourquoi l’abandon du paddy et d’autres cultures énergivores, en particulier au Pendjab et en Haryana, n’a-t-il pas décollé ?

Il existe une très grande différence de rentabilité entre le riz et le blé par rapport aux cultures considérées comme une alternative. Le riz et le blé ont obtenu un avantage considérable par rapport aux autres cultures en raison de la percée technologique ainsi que du soutien des prix assuré et engagé et des subventions aux intrants. À l’heure actuelle, aucune grande culture ne se rapproche du blé et du riz en termes de revenu net pour les agriculteurs, même si les subventions sur les intrants sont supprimées. De plus, le risque de prix pour ces deux cultures est nul et le risque de production assez faible. Ainsi, pour trouver une option viable, nous avons besoin d’une mise à niveau de la technologie et de la productivité des cultures alternatives ainsi qu’un environnement de prix assuré.

Est-il possible de transférer les subventions en espèces sur les engrais directement sur les comptes bancaires des agriculteurs au lieu des produits manufacturés? Dans combien de temps peut-on s’attendre à ce que cela se produise?

Bien sûr, c’est faisable. Un travail de fond a déjà été fait par le ministère des Engrais dans ce sens. Le problème auquel est confrontée l’utilisation d’engrais dans l’agriculture indienne a plus à voir avec la structure de la subvention (qui est biaisée en faveur de l’urée) plutôt que la méthode d’octroi de la subvention.

