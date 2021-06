« Il est difficile d’expliquer ce qui s’est passé dans le point culminant ; désolé pour l’équipe “

06/06/2021 à 22:11 CEST

Le septuple champion du monde anglais de Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes), qui a terminé quinzième ce dimanche du Grand Prix d’Azerbaïdjan, sixième de la Coupe du monde, a déclaré sur le circuit urbain de Bakou qu’il est “difficile d’expliquer ce qui s’est passé au redémarrage” et qu’il est désolé “pour le équipe”.

Hamilton a affronté le redémarrage de la dernière étape du test – des deux derniers des 51 tours qui se sont déroulés ce dimanche sur la piste urbaine de la capitale de l’Azerbaïdjan – depuis la deuxième position de la grille de départ. Et, lorsque le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a attaqué, il a freiné dans le premier virage, faisant une ligne droite sur la voie de secours et perdant soudain toute option : non seulement sur le podium, mais aussi sur le score. et récupérer le leadership du concours, après le retrait, par accident, du Néerlandais Max Verstappen, partenaire de ‘Checo’, qui a provoqué le drapeau rouge qui a arrêté la course ; et qui continue de mener la Coupe du monde.

“Je pense que j’ai accidentellement appuyé sur un interrupteur, mes freins n’ont pas fonctionné et j’ai fini par aller tout droit.”; a expliqué Hamilton, détenteur du record historique de victoires (98) et de « poles » (100) en Formule 1.

“Je me sens mal, pour une double raison, car ce matin j’ai perdu un ami (vraisemblablement en référence à Mansour Ojjeh, actionnaire de McLaren depuis 1984) et je voulais lui dédier un bon résultat”, a déclaré la star anglaise.

“Mais on apprend de tout”, a déclaré Hamilton, qui reste deuxième de la Coupe du monde, à quatre points des 105 avec lesquels Verstappen mène.

“Je veux m’excuser auprès de l’équipe. Je suis sûr que nous reviendrons plus forts”, a déclaré le septuple champion du monde de la catégorie reine ce dimanche à Bakou. .