08/07/2021 à 14h44 CEST

.

Le capitaine de l’équipe espagnole de handball, Raúl EntrerriosIl a assuré qu’il “n’aurait pas pu imaginer une meilleure fin” à sa carrière sportive que celle qu’il a connue ce samedi à Tokyo, après avoir fait ses adieux aux pistes avec une médaille de bronze olympique autour du cou.

“Je pense qu’il est difficile d’imaginer une meilleure fin. Je pars heureux, parce que j’ai eu le privilège tout au long de ma carrière d’être entouré de gens formidables comme celui que j’ai ici dans cette équipe aujourd’hui, donc ça ne peut pas se terminer mieux », a déclaré Entrerríos d’une voix brisée par l’émotion.

UNE Raúl Entrerrios que même lors de sa dernière journée de joueur et après avoir signé le but qui a définitivement scellé le triomphe de l’équipe espagnole, il n’a cessé de mettre le groupe avant toute question individuelle.

“Cet objectif est quelque chose qui est un peu en marge, l’important était de voir comment, dans ces derniers instants, le travail a finalement été fait et nous avons obtenu cette médaille de bronze”, la centrale a expliqué.

Ce métal a été une véritable “libération” pour toute l’équipe espagnole, qui s’est beaucoup blessée après la défaite contre le Danemark en demi-finale.

« Cela a été un explosion de bonheur, une libération pour nous tous, parce que nous sommes venus ici en quête de succès, nous sommes tombés en demi-finale et c’était difficile de récupérer et de se relever, mais si quelqu’un pouvait le faire, c’était cette équipe », a-t-il déclaré. Entrerrios.

Et, comme l’a reconnu le défenseur central asturien, cette médaille avait une signification particulière pour cette équipe, qui avait fait de l’obtention d’un métal olympique presque une obsession, après s’être tenue à l’écart des derniers Jeux de Rio.

“C’est unique. Nous savons tous à quel point il est compliqué d’être dans un Jeux, parce que nous l’avons vécu dans notre chair et mettre nos noms parmi les médaillés olympiques est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Nous avons apporté notre grain de sable aux succès du pays, aux succès du handball espagnol”, a souligné le capitaine espagnol.

Entrerríos a reconnu qu’il n’avait pas été facile d’oublier pendant ces Jeux que ce serait la dernière compétition à laquelle il participerait et de se concentrer uniquement sur le jeu. “Ce furent des jours émotionnellement compliqués, car il est inévitable de ne pas penser que sa carrière se termine et de laisser cela de côté pour se concentrer sur rien mais la compétition n’est pas facile, mais maintenant ce cycle est terminé et je pars calme et très heureux avec un médaille de bronze qui a un goût de gloire pour moi”, a-t-il conclu.