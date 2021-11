Il est encore temps de gagner les coques iPhone 13 Pro + de Survivor

Il est encore temps de participer au concours iPhone 13 de 9to5Rewards. Les lecteurs n’ont plus que deux semaines pour avoir la chance de remporter le nouvel iPhone 13 Pro, gracieuseté de Survivor. Rendez-vous ci-dessous pour participer et découvrez la nouvelle gamme de coques pour iPhone 13 de Survivor.

Étuis écologiques pour iPhone 13

Pour aider à protéger les nouveaux appareils iPhone 13 d’Apple, Survivor a créé une collection durable de coques entièrement fabriquées à partir de matériaux recyclés. La gamme écologique est disponible dans une variété de couleurs et de modèles pour s’adapter à tous les niveaux de protection des nouveaux appareils. En plus de réduire les émissions, Survivor utilise un tas de fonctionnalités pour réduire les problèmes potentiels avec votre appareil.

Avec jusqu’à quatre couches de matériaux de protection sur certains étuis de la nouvelle collection, Survivor peut protéger votre appareil contre les chutes jusqu’à 20 pieds. Pour les impacts moins graves, Survivor utilise un matériau résistant aux rayures pour aider à garder votre étui frais au fil du temps. Ce matériau déploie également un revêtement antimicrobien pour vous protéger, vous et votre appareil, des interactions avec les bactéries nocives. Chacun des nouveaux boîtiers fonctionne également de manière transparente avec MagSafe et d’autres méthodes de charge sans fil. Découvrez la collection complète maintenant.

Comment entrer:

Pour courir la chance de gagner l'iPhone 13 Pro (128 Go), entrez votre nom et votre e-mail ci-dessous (une soumission par adresse e-mail). Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 novembre 2021. Ouvert aux lecteurs des États-Unis et du Canada uniquement.

