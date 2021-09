Il est enfin temps pour Apple de tuer le port Lightning de l’iPhone

in

Apple a transféré un autre de ses produits vers l’USB-C. Le Pad mini et l’Apple Watch SE sont désormais tout-en-un sur la nouvelle connexion. Seuls les modèles de base iPad et iPhone restent fan de Lightning.

Le port Lightning a permis à une vaste gamme d’accessoires depuis son introduction en 2012 de remplacer le connecteur à 30 broches. L’année prochaine étant son dixième anniversaire, je pense qu’il est enfin temps de dire au revoir à Lightning, d’arracher le pansement et d’embrasser pleinement le monde USB-C.

Lorsque Apple a annoncé l’Apple Watch Series 7 lors de son événement “California Streaming” cette semaine, il a révélé que la nouvelle montre serait livrée avec un câble de charge USB-C au lieu de USB-A afin de prendre en charge des vitesses de charge plus rapides. La société a également annoncé le nouvel iPad mini redessiné qui a abandonné le port Lightning au profit de l’USB-C comme l’iPad Air et l’iPad Pro au-dessus.

Aujourd’hui, il a également été révélé qu’Apple apportait également le câble de chargement USB-C à l’Apple Watch SE. Les clients qui achètent la montre recevront désormais le même câble de charge que l’Apple Watch Series 7 lors de son lancement plus tard cet automne.

Après y avoir réfléchi pendant un moment, je me suis rendu compte que les seuls gros produits Apple qui restent avec un port Lightning sont le modèle de base iPad et, bien sûr, l’iPhone. Les écouteurs de la société sont également toujours des ventilateurs de port Lightning, mais je les jette ici dans la catégorie des accessoires.

Bien que je convienne que l’iPhone devrait être le dernier produit qu’Apple convertit en USB-C, je pense que c’est à peu près à ce moment-là. Je ne peux pas sortir de ma tête l’image de l’iPhone 13 Pro Max en cherchant un autre produit qui fait toujours basculer ce connecteur et le modèle de base de l’iPad est du genre “Hé, par ici ! Moi aussi !”

L’USB-C est (ou est déjà) la norme à laquelle tous les produits se dirigent. Même les produits électroniques bon marché sur Amazon sont déjà en train de passer à l’USB-C. C’est une technologie fantastique qui permet à l’alimentation, à l’audio, à la vidéo et au transfert de données de fonctionner via un seul connecteur.

Je pense même à Apple qui le fait pour nous tous avec des amis qui ont des téléphones Android. Le fait que j’ai besoin de garder deux câbles différents dans ma voiture et que presque tous les téléphones Android utilisent maintenant l’USB-C, je ne peux pas m’empêcher de regarder mon câble Lightning comme “pourquoi es-tu toujours là”.

Certes, les choses se compliquent en ce qui concerne les accessoires. Une tonne d’accessoires Apple comme les écouteurs, les claviers et les souris de l’entreprise utilisent toujours cette technologie. Cependant, nous avons tous des câbles Lightning qui traînent pour charger ces appareils pendant qu’Apple les transfère également. C’est une réalité à laquelle nous devrons faire face, mais le plus tôt sera le mieux.

Je veux vivre dans ce monde où je peux transporter un câble et il peut charger tous mes appareils Apple. Si j’emballe mon MacBook Air, mon iPad Air et mon iPhone pour un voyage, l’iPhone est maintenant l’homme étrange et je suis coincé avec un câble Lightning.

Avoir un seul USB-C qui fait tout, c’est cette utopie en matière de charge dont nous sommes si proches et Apple a juste besoin de mordre la balle et d’amener tout le monde. Ils nous poussent dans cette direction depuis des années maintenant avec le Mac et l’iPad, ils nous ont donc donné suffisamment de temps pour nous y préparer.

Le connecteur à 30 broches est mort il y a près de dix ans. Le meilleur cadeau d’anniversaire de dix ans qu’Apple nous offre avec le connecteur Lightning serait de le retirer également.