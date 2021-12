En octobre 2021, Sebastián Álvarez a écrit une nouvelle page de l’histoire du saut en wingsuit. Il a été le premier homme à utiliser une combinaison de planeur pour survoler, entrer et sortir du cratère d’un volcan actif, le Villarrica au Chili, et il lui a fallu environ un an pour se préparer.

