« Il est fou ! » Nicolas Cage sera papa pour la troisième fois

Au moment de leur mariage, Cage a déclaré dans un communiqué : « C’est vrai, et nous sommes très heureux. » Le couple s’est rencontré à Shiga, au Japon, et est très proche depuis peu de temps après la dissolution du dernier mariage de Nicolas, avec Erika Koike, qui a duré quatre jours en 2019.

L’acteur était également marié à Patricia Arquette de 1995 à 2001, Lisa Marie Presley de 2002 à 2004 et Alice Kim de 2004 à 2016. Cage a proposé à Shibata via FaceTime et a envoyé sa bague via FedEx au Japon.

Les jeunes mariés ont fait leurs débuts sur le tapis rouge à l’avant-première du film « Pig » de Cage. (L’hôtel Wynn)

« Elle a quitté New York et est revenue à Kyoto, au Japon. Je suis retournée au Nevada et je ne l’ai pas vue depuis six mois », a-t-elle déclaré sur le podcast de son frère. Marc Coppola en août 2020. « Nous sommes tellement heureux ensemble et nous sommes tellement excités de passer ce temps ensemble, alors j’ai finalement dit: » Écoute, je veux t’épouser « , et nous nous sommes fiancés sur FaceTime. »

Quelques mois après leur mariage, les jeunes mariés ont fait leurs débuts sur le tapis rouge lors de la première du film de Cage Pig au Nuart Theatre de Los Angeles. Ils ont ensuite fait une autre rare apparition sur le tapis rouge lors de la soirée GQ Men of the Year 2021 à West Hollywood en novembre.