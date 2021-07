Il est grand temps que le leadership du GOP rejette les gros dollars technologiques ⋆ 10z viral

Si les républicains du Congrès veulent combattre les Big Tech, ils doivent cesser de prendre de l’argent aux Big Tech.

Helle Thorning-Schmidt, membre du comité de censure de Facebook, a affirmé jeudi que la liberté d’expression n’est pas un droit humain. Le même jour, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a admis que l’administration Biden était de connivence avec des entreprises corrompues de Big Tech pour faire taire tout ce qu’elles jugeaient « problématique » sur les réseaux sociaux.

On ne peut nier que Big Tech est la plus grande menace pour la liberté d’expression aux États-Unis et les contrevenants les plus flagrants aux efforts antitrust. Ils font taire les conservateurs, dont un ancien président américain et un membre du Congrès ; participer aux initiatives de rééducation orwellienne; interférer dans nos élections; supprimer tout ce qui est considéré comme « offensant » ou « désinformation » ; aider à construire l’État de surveillance oppressif de la Chine ; et anéantir les plateformes alternatives en les privant d’infrastructures numériques.

La seule façon de protéger le premier amendement et de rendre la sphère numérique ouverte à la concurrence est que le Congrès intervienne et renverse l’immunité complète de Big Tech contre toute responsabilité en vertu de l’article 230 et brise les monopoles.

Mais comment les membres du Congrès et les femmes républicains peuvent-ils combattre les oligarques de la technologie s’ils reçoivent simultanément des dizaines de milliers de dollars d’eux ? Alors que Big Tech verse beaucoup plus d’argent aux démocrates, les républicains reçoivent toujours un montant substantiel de dons politiques.

En effet, plus de 200 membres républicains du Congrès à la Chambre et au Sénat ont reçu des contributions de campagne en 2020 des comités d’action politique (PAC) affiliés à Amazon, Google (qui possède également Nest et Waze) et Facebook (qui possède Instagram et WhatsApp). Twitter, Apple et Snapchat ne semblent pas apporter de contributions au PAC aux candidats.

En avril, sept républicains de la Chambre ont juré de rejeter toute contribution à la campagne des grandes entreprises technologiques. Ces républicains comprennent les représentants Ken Buck (Colombie), Chip Roy (Texas), Greg Steube (Floride), Ralph Norman (SC), Dan Bishop (NC), Burgess Owens (Utah) et Andy Biggs (Arizona).

Pourquoi le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy ne les a-t-il pas rejoints ? Cela n’aurait-il pas été une déclaration puissante? C’est probablement parce que les plus gros bénéficiaires des dons des Big Tech ne sont pas les sept hommes qui ont juré de les rejeter, mais les membres de la direction du GOP et ceux qui ont une influence significative dans des comités puissants comme l’énergie et le commerce, les voies et moyens, les services financiers et les crédits. .

Suite à la certification de l’élection présidentielle de 2020, les entreprises américaines (y compris Big Tech) ont puni les membres du Congrès qui ont refusé de certifier l’élection en annonçant une pause sur les dons pour ceux qui n’ont pas voté pour certifier. Leur annonce publique était une déclaration à l’Amérique : Big Tech a le pouvoir sur les membres républicains du Congrès.

C’était une raison de plus pour les républicains, qu’ils aient voté pour la certification ou non, de se regrouper et de dire à Big Tech “nous n’avons pas besoin de votre argent et nous ne voulons pas de votre argent”. Mais – à l’exception de sept hommes – ils ne l’ont pas fait.

Ce cycle électoral est l’année où les membres du Congrès doivent rompre les liens avec Big Tech. Ils ne devraient même pas rencontrer ces entreprises, tant qu’elles construisent activement des logiciels espions chinois contraires à l’éthique, annihilent les droits de premier amendement des Américains et détruisent activement tout semblant d’élections libres et équitables.

Voici 20 dirigeants du Congrès du GOP qui ont reçu le plus de contributions de campagne de Big Tech en 2020 et devraient recevoir zéro dollar en 2021, à commencer par le leadership de la Chambre :

Représentant Kevin McCarthy (Californie), chef de la minorité républicaine

Google : 10 000 $

Amazon : 10 000 $

Facebook : 5 000 $

Total : 25 000 $

La représentante Elise Stefanik (NY), présidente de la conférence républicaine et membre des commissions de l’éducation et du travail, des services armés et du renseignement

Google : 10 000 $

Amazon : : 10 000 $

Facebook : 1 500 $

Total : 21 500 $

Rep. Steve Scalise (La.), whip républicain et membre du comité de l’énergie et du commerce

Google : 10 000 $

Amazon : 0 $

Facebook : 8 000 $

Total : 18 000 $

Représentant Drew Ferguson (Ga.), whip adjoint en chef et membre du comité des voies et moyens

Google : 10 000 $

Amazon : 1 000 $

Facebook : 5 000 $

Total : 16 000 $

Parmi les autres représentants et sénateurs qui devraient cesser d’accepter de l’argent de Big Tech, citons, dans l’ordre du montant total des dons de Google, Amazon et Facebook :

Rep. Cathy McMorris Rodgers (Wash.), Membre de classement du House Energy and Commerce Committee

Google : 10 000 $

Amazon : 10 000 $

Facebook : 6 000 $

Total : 26 000 $

Représentant Patrick McHenry (NC), membre de rang du comité des services financiers de la Chambre

Google : 10 000 $

Amazon : 5 000 $

Facebook : 9 000 $

Total : 24 000 $

Sénatrice Susan Collins (Maine), membre du comité sénatorial des crédits et membre de rang du sous-comité des crédits pour les transports, le logement et le développement urbain

Google : 10 000 $

Amazon : 8 000 $

Facebook : 4 500 $

Total : 22 500 $

Représentant Darin LaHood (Illinois), membre du comité des voies et moyens de la Chambre

Google : 10 000 $

Amazon : 10 000 $

Facebook : 2 000 $

Total : 22 000 $

Sénateur Dan Sullivan (Alaska), membre du comité sénatorial des forces armées et du comité du commerce, des sciences et des transports

Google : 9 000 $

Amazon : 6 000 $

Facebook : 6 000 $

Total : 21 000 $

Représentant Kevin Brady (Texas), membre de rang du comité des voies et moyens de la Chambre

Google : 10 000 $

Amazon : 7 500 $

Facebook : 2 500 $

Total : 20 000 $

Représentant Robert Latta (Ohio), membre de classement du sous-comité House Energy and Commerce sur les communications et la technologie

Google : 7 500 $

Amazon : 7 500 $

Facebook : 5 000 $

Total : 20 000 $

Le représentant Rodney Davis (Illinois), membre de rang du comité d’administration de la Chambre

Google : 10 000 $

Amazon : 9 500 $

Facebook : 0 $

Total : 19 500 $

Rep. Kay Granger (Texas), membre de rang du comité des crédits de la Chambre

Google : 9 500 $

Amazon : 10 000 $

Facebook : 0 $

Total : 19 500 $

Rep. Brett Guthrie (Ky.), Membre de classement des sous-comités de l’énergie et du commerce de la Chambre sur la santé, la surveillance et les enquêtes

Google : 7 500 $

Amazon : 7 500 $

Facebook : 4 000 $

Total : 19 000 $

Représentant Jeff Duncan (SC), membre du House Energy and Commerce Committee

Google : 10 000 $

Amazon : 3 500 $

Facebook : 4 500 $

Total : 18 000 $

Le représentant Michael Burgess (Texas), membre du House Energy and Commerce Committee et membre de rang du House Rules Subcommittee on Legislative and Budget Process

Google : 7 500 $

Amazon : 5 000 $

Facebook : 5 000 $

Total : 17 500 $

Rep. Virginia Foxx (NC), membre de rang du comité de l’éducation et du travail de la Chambre

Google : 7 500 $

Amazon : 10 000 $

Facebook : 0 $

Total : 17 500 $

Le sénateur James Inhofe (Okla.), membre de rang du comité sénatorial des forces armées et membre du comité sénatorial des petites entreprises

Google : 9 000 $

Amazon : 7 500 $

Facebook : 0 $

Total : 16 500 $

Sen. Thom Tillis (NC), membre de la commission judiciaire du Sénat et membre de rang de la sous-commission judiciaire sur la propriété intellectuelle

Google : 4 000 $

Amazon : 7 500 $

Facebook : 5 000 $

Total : 16 500 $

Le sénateur Mike Rounds (SD), membre de la commission sénatoriale des relations étrangères et de la commission des services armés

Google : 8 000 $

Amazon : 5 000 $

Facebook : 3 500 $

Total : 16 500 $

Evita Duffy est stagiaire à The Federalist, co-fondatrice du Chicago Thinker et senior à l’Université de Chicago. Suivez-la sur Twitter à @evitaduffy_1