Il est grand temps que les feuilletons réduisent les intrigues trompeuses

Nous sommes fatigués de voir ça (Photo : ITV/BBC)

L’infidélité est un incontournable du savon. C’est dans l’ADN des séries dramatiques depuis aussi longtemps que nous nous en souvenons, produisant des moments vraiment inoubliables. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons le voir chaque semaine.

Il y a des décennies, la liaison interdite était une rareté à la télévision. C’est pourquoi la confrontation de Ken et Deirdre sur Coronation Street contre Mike Baldwin était si explosive à regarder.

Les bouffonneries de Kim Tate avec son jeune amant Dave Glover ont été un succès d’Emmerdale dans les années 1990, et qui peut oublier l’histoire classique d’EastEnders surnommée « Sharongate » ?

Des années plus tard, le feuilleton a livré un épisode de Noël emblématique lorsque des preuves de la liaison de Max Branning avec sa belle-fille Stacey Slater ont été diffusées à toute leur famille.

Ces intrigues ont obtenu des notes élevées, fournissant beaucoup de contenu par la suite et créant un précédent solide que les savons essaient de respecter depuis lors.

Mais ce faisant, les scénarios de tricherie sont devenus un élément constant et sont désormais obsolètes et galvaudés.

Aujourd’hui, coucher avec quelqu’un d’autre que son conjoint est le plus prévisible des rebondissements.

Même les Carters, le couple en or des EastEnders, ont été traités pour l’affaire. Linda (Kellie Bright) a succombé aux charmes du philanderer en série Max (Jake Wood) l’année dernière, ne réalisant pas que l’âme sœur Mick (Danny Dyer) revivait un traumatisme passé.

C’était hors de propos pour la patronne du pub, mais le spectacle y est toujours allé, éclipsant une histoire importante avant d’ajouter ce vieux cliché d’une grossesse « inattendue ».

De l’autre côté d’Albert Square, les amies adolescentes Tiffany (Maisie Smith) et Keegan (Zack Morris) formaient un front uni jusqu’à ce que Keegan résolve leurs conflits conjugaux en s’égarant avec leur ami Dotty (Milly Zero).

Il y avait beaucoup d’autres tempêtes qu’ils auraient pu traverser ensemble, y compris un arc narratif plus long pour aider Tiff à comprendre l’épreuve de Keegan après avoir été profilée racialement; ou approfondir ses problèmes d’image corporelle.

Mais finalement, EastEnders a décidé qu’un moment de passion illicite définissait plutôt le destin de leur mariage.

Plus récemment, c’était au tour du fermier d’Emmerdale Nate (Jurell Carter), qui est sorti boire un verre et a fini par passer une nuit avec un inconnu derrière le dos de la fiancée Tracy (Amy Walsh).

Après son récit puissant et superbe de la dépression post-natale qui a vu Tracy chercher courageusement de l’aide, la décision de Nate d’être infidèle a été une décision décevante d’Emmerdale.

La révélation ne rend pas service à l’une des meilleures intrigues de la série de l’année, qui ne mérite pas d’être ternie par le plus évident des péchés du savon.

Nate n’avait certainement pas besoin de reprendre cette voie non plus, après avoir obtenu la rédemption depuis son alliance vengeresse et nauséabonde avec sa belle-mère involontaire Moira (Natalie J. Robb).

Plus tôt cette année, Coronation Street a séparé Fiz et Tyrone après avoir partagé un baiser avec sa voisine Alina (Ruxandra Porojnicu).

Pourtant, dans la foulée, il y a eu des conversations franches entre les deux hommes, car ils ont accepté qu’ils s’étaient éloignés l’un de l’autre. Alors pourquoi Corrie a-t-elle utilisé l’adultère comme catalyseur de leur rupture ?

Les scènes à deux entre Tyrone (Alan Halsall) et Fiz (Jennie McAlpine) étaient si savamment conçues et authentiques qu’elles ont rendu sa trahison inutile.

Il existe d’autres façons de défier un couple de savons à long terme qui n’impliquent pas de tricherie.

Cela devait-il vraiment se produire dans une histoire aussi importante ? (Photo : ITV)

Lorsque Imran (Charlie de Melo) a lutté sous les pressions récentes, cela aurait pu conduire à une exploration de sa santé mentale ou à une rupture de communication entre Imran et son partenaire Toyah (Georgia Taylor) qui les ont forcés à travailler sur leur relation.

Au lieu de cela, l’avocat a emprunté le même chemin fatigué, partageant une rencontre sexuelle avec Abi (Sally Carman).

Même la délinquante régulière de Hollyoaks, Mercedes McQueen (Jennifer Metcalfe), en a eu marre, jurant de s’en tenir à la monogamie après sa dernière aventure.

Ce n’est pas une demande d’annuler complètement les intrigues de triche – cela n’arrivera jamais.

Mais il est temps de réduire un trope qui, de nos jours, est à peu près aussi surprenant que Phil Mitchell (Steve McFadden) trompant la mort.

Alors s’il vous plaît, dieux du savon, trouvez d’autres moyens de créer un drame entre vos relations amoureuses. Nous pouvons pratiquement déjà voir la prochaine bombe de bébé « choc » arriver.

