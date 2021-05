“ Il est grand temps que l’Inde crée une base de données systématique et périodique des MPME, compte tenu du potentiel d’emploi de ces dernières ”

Étant donné l’importance du secteur des MPME du point de vue de l’emploi, il est impératif d’évaluer périodiquement la taille du secteur, en termes d’entreprises et d’emplois. (Fichier Express / Gurmeet Singh)

Les MPME en Inde représentent une part considérable de l’emploi national, du revenu national et des exportations nationales. Des estimations approximatives les identifient comme le deuxième employeur (après l’agriculture), un tiers contributeur au PIB et près de la moitié des exportateurs. Par conséquent, leur émergence, leur survie et leur croissance régulières doivent être facilitées en permanence. Les décideurs indiens définissent et affinent périodiquement les définitions des MPME pour les soutenir et les promouvoir exclusivement par le biais de mesures politiques variées aux niveaux national et étatique. Cependant, une description précise de la taille du secteur des MPME est toujours restée un défi, en l’absence d’un système de génération périodique de données dans le pays (similaire à l’indice de la production industrielle (IIP) et à l’enquête annuelle sur les industries (ASI) pour le secteur industriel organisé). Par conséquent, mesurer le changement de la taille du secteur des MPME de temps en temps est pratiquement impossible. La mesure périodique de la taille du secteur des MPME en termes de nombre d’entreprises et d’emploi (et même de revenu) est d’une importance capitale pour toute économie en croissance. Cela revêt une importance cruciale en temps de crise comme la pandémie actuelle de Covid-19, qui afflige la nation à travers une vague après une vague.

Jusqu’à récemment, nous avions l’habitude d’avoir des estimations annuelles du nombre d’entreprises, de l’emploi, de la production et des exportations des MPME (pour le secteur et la nation dans son ensemble) du ministère des MPME, qui sont à peine suffisantes pour saisir l’ampleur de l’impact qui une crise imprévue et inattendue ferait sur les MPME. Ils ne sont plus disponibles. L’autre source statistique pour le secteur est le recensement SSI / MPME. Jusqu’à présent, nous avons eu quatre recensements pour le secteur: trois recensements pour les petites industries, avant la loi de 2006 sur les MSMED, et le quatrième pour les MPME selon la nouvelle définition du secteur en 2006. Le recensement, bien entendu, couvrait seul le secteur enregistré et, par conséquent, des estimations ont été faites pour le secteur non enregistré.

L’autre source officielle est la National Sample Survey Organization (NSSO) qui mène une enquête nationale sur les entreprises non organisées deux fois par décennie (mais elle exclut les entreprises enregistrées). Le recensement économique est une autre source officielle qui couvre toutes les entreprises du pays, mais les classe en deux grands groupes: (i) les entreprises à leur propre compte et (ii) les établissements. Le premier n’emploie que de la main-d’œuvre domestique et n’embauche aucune main-d’œuvre externe tandis que le second est géré en employant au moins une main-d’œuvre salariée. Mais les établissements ne sont pas identifiés ou classés davantage en petits, moyens et grands. De plus, aucune de ces sources n’identifie de manière exhaustive le secteur des MPME dans sa totalité, périodiquement. Enfin, compte tenu de la nature du secteur, tous n’ont pas besoin d’être enregistrés à la TPS. Cela pose un défi majeur pour toute évaluation significative de l’évolution de la taille du secteur de temps à autre, en particulier en période de crise comme celle actuelle.

Cela fait ressortir la nécessité de mettre en place un système fiable de collecte de données statistiques par les décideurs. Compte tenu de l’importance du secteur du point de vue de l’emploi, il est impératif d’évaluer périodiquement la taille du secteur, en termes d’entreprises et d’emplois. Le système doit couvrir tout le pays et doit être effectué périodiquement. De toute évidence, un secteur avec un énorme sous-secteur non organisé posera de graves problèmes de collecte de données. Mais cela peut être surmonté en adoptant la stratégie suivante. En 2021, il y avait 741 districts répartis dans 28 États et 8 territoires de l’Union dans le pays. À l’exclusion des quatre métros – New Delhi, Mumbai, Kolkata et Chennai – chaque district est censé avoir un District Industries Center (DIC). Les DIC sont censés fournir une variété de services de soutien pour la promotion de l’esprit d’entreprise sous un «parapluie unique» dans chaque district. Certains d’entre eux ont développé et mis à jour des répertoires industriels de district comprenant les adresses des MPME enregistrées auprès d’eux. C’est ce réseau national de DIC qui doit être revitalisé aux fins de la collecte périodique de données sur les MPME du pays.

Chaque DIC doit être doté d’un personnel de terrain bien formé qui doit collecter des données de terrain sur le nombre de MPME (par codes NIC) et le nombre de personnes employées, une / deux fois par an. Ceci peut être complété de manière appropriée par des données sur (i) les investissements dans les installations et les machines, (ii) le chiffre d’affaires annuel, (iii) les innovations technologiques – produit / procédé, (iv) les demandes de brevet déposées et / ou les brevets obtenus, et (v) Quantum des exportations. Pour commencer, cela peut être fait à titre expérimental dans des grappes de PME clés à travers le pays. Les grandes villes comme Bangalore, Hyderabad, Ahmadabad et Pune peuvent être dotées de plusieurs DIC, pour la cause. Sur la base des leçons apprises, la stratégie peut être révisée et finalisée pour son application à l’échelle nationale. À la suite du PII et de l’ASI des industries enregistrées, un PII et un ASI exclusifs peuvent être prévus pour les MPME. Alors que le PII peut être biannuel, l’ASI des MPME peut être un exercice annuel. Cela s’avérera extrêmement bénéfique pour les décideurs aux niveaux national et régional dans la planification des politiques ainsi que la gestion de la détresse, en dehors des chercheurs empiriques, à l’avenir.

MH Bala Subrahmanya est professeur au Département des études de gestion de l’Institut indien des sciences de Bangalore. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

