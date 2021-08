Il est grand temps que tous les iPhones aient des caméras zoom

David Imel / Autorité Android

Les règles de la composition photo sont à peine gravées dans le marbre, mais deux règles connexes sont presque toujours applicables : remplir le cadre et éliminer les espaces morts. Si votre sujet est une voiture, disons, cette voiture devrait être dominante dans le cadre à moins que son environnement ne serve à quelque chose. Toutes les parties sans caractéristiques du cadre sont “mortes” à moins qu’elles ne soient là par conception. Pourquoi, alors, Apple semble-t-il considérer le zoom comme une fonctionnalité de seconde classe sur ses appareils photo iPhone et iPad, en même temps que Samsung en fait une priorité ?

Considérez la gamme iPhone 12. Le téléphone standard et le Mini sont tous deux équipés de deux objectifs, mais ce sont des composants larges et ultra-larges. Leurs distances focales sont équivalentes à 26 mm et 13 mm sur un appareil photo reflex numérique pleine taille, ce qui place les tireurs assez loin de l’action. Vous devez utiliser un Pro ou un Pro Max pour ajouter un téléobjectif, et même ces iPhones atteignent un zoom optique 2x et 2,5x – équivalent à 52 mm et 65 mm, qui ne sont tous deux que de milieu de gamme dans le monde des reflex numériques. Nous écartons le zoom «numérique» 10x d’Apple, qui, au-delà de la barre des 2/2,5x, fait simplement exploser l’image, rendant les choses de plus en plus pixelisées et floues.

Cela contraste avec la série Galaxy S21 de Samsung, qui offre un zoom 3x « optique hybride » (optique/numérique) au minimum. Ce n’est pas beaucoup mieux qu’un iPhone 12 Pro, mais vous pouvez obtenir un zoom optique jusqu’à 10x sur le Galaxy S21 Ultra, ce qui équivaut à un objectif pleine taille de 240 mm, mieux que ce que les photojournalistes utilisent généralement. Notamment, tous les téléphones Galaxy S21 de Samsung offrent également le tiercé complet des appareils photo : large, ultra-large et zoom. Zut, même le Galaxy S20 FE méga-abordable l’a réussi.

Si Samsung peut offrir le tiercé gagnant avec tous ses produits phares, les acheteurs d’iPhone ne devraient pas avoir à payer un supplément pour le zoom.

Quelques autres fabricants de téléphones Android sont sur la même voie. Les appareils phares comme le OnePlus 9 Pro, par exemple, incluent souvent un téléobjectif 3,3x associé à un tireur principal ultra-large et large. Cependant, de nombreux téléphones Android plus abordables partagent le combo large/ultra large de l’iPhone 12. C’est particulièrement répandu dans la sphère budgétaire (souvent rejoint par un troisième tireur superflu comme un appareil photo macro), mais c’est aussi le cas avec des produits phares abordables comme le Google Pixel 5, le Xiaomi Mi 11, et le OnePlus 9 sans pro. soyez juste, ce n’est pas un arrangement inutile. Les objectifs ultra-larges excellent dans la capture d’espaces et de grands groupes, ce qui peut être pratique pour l’architecture, les paysages et les événements comme les fêtes. En dehors de ces cas d’utilisation, cependant, ils ont tendance à rendre une bonne composition délicate et peuvent introduire une distorsion de perspective vers les bords du cadre. Par expérience, c’est pourquoi les pros réalisent rarement des portraits avec un ultra-large.

Les téléobjectifs ont leurs propres limites, mais ils sont presque toujours plus utiles – pas seulement pour la composition, mais parce que les gens ont généralement du mal à se rapprocher d’un sujet plutôt que de s’en éloigner. Si vous filmez un concert, la foule vous sépare probablement de la scène. Si vous êtes à un mariage, vous n’êtes autorisé que si près de l’autel. Un téléobjectif peut faire la différence entre prendre une photo ou se retrouver sans rien de valable. Ces lentilles devraient être un équipement standard sur les iPhones, en particulier avec Samsung respirant le cou d’Apple. Plus important encore, les consommateurs ne devraient pas avoir à choisir.

Pourquoi Apple est à court de zoom, et quand cela pourrait être corrigé

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Apple pourrait poursuivre sa stratégie actuelle. La popularité des consommateurs ne peut pas être exclue – alors qu’un récent sondage de l’Autorité Android a révélé que la majorité des gens préfèrent les téléobjectifs, 45,81% des lecteurs ont choisi les ultra-larges. Selon qui Apple écoute, ses études de marché pourraient permettre d’aller plus loin.

L’entreprise est également obsédée par les designs minces et élégants, parfois au détriment de l’aspect pratique. Les iPhones modernes ont déjà une bosse d’appareil photo, et aller au-delà du zoom optique 2,5X exigerait probablement un capteur plus grand et une technologie d’objectif périscopique. Cela, à son tour, pourrait forcer Apple à agrandir la bosse ou à commettre le pire de tous les péchés (aux yeux d’Apple) en rendant le châssis sensiblement plus épais.

Sa principale motivation, cependant, est probablement de minimiser les coûts des composants. Les lentilles périscopiques sont actuellement plus chères, et même la conception d’un châssis plus épais peut être considérée comme une augmentation inutile des coûts si les acheteurs tolèrent le statu quo. Il est donc logique de choisir un objectif ultra-large comme objectif supplémentaire sur les iPad et les iPhone vanille.

En partant de cette hypothèse, il est peu probable qu’Apple ajoute des téléobjectifs à ses iPhones standard de sitôt. On dit même que l’autofocus arrive sur les ultra-larges sur l’iPhone 13 Pro et Pro Max avant tout ce qui est plus abordable. Si les téléobjectifs finissent par passer aux iPhones d’entrée de gamme, ce sera probablement grâce à une combinaison de pression du marché et de baisse des prix des pièces.

Si nous critiquons Apple ici, ce n’est pas par dépit. La société a toujours eu certains des meilleurs appareils photo pour smartphones sur le marché depuis environ une décennie. C’est tout simplement frustrant lorsqu’une entreprise handicape sa propre technologie ou demande aux clients de payer un supplément pour quelque chose qui devrait être sur chaque appareil. Une configuration à triple objectif devrait être la norme pour les téléphones de ce calibre. Si Samsung peut le faire, il n’y a aucune raison qu’Apple ne le puisse pas non plus.

