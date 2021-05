Il est ici! Le premier aperçu de la réunion des amis nous a rempli de nostalgie

Il y a une semaine, la plate-forme de streaming a révélé une bande-annonce de 40 secondes dans laquelle Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc semblent se serrer dans leurs bras en marchant jusqu’à l’endroit où nous supposons que l’enregistrement a eu lieu. En réalité, l’aperçu ne révèle rien, seulement, grâce à la musique on peut supposer que les retrouvailles seront pleines de nostalgie.

Heureusement pour nous, la nouvelle bande-annonce de HBO nous donne un avant-goût plus détaillé de ce que nous verrons sur 27 mai prochain. Le casting semble assemblé une reconstitution de l’ensemble où ils jouent une anecdote sur la sitcom, ils font un lecture de table Oui partager leurs souvenirs les plus mémorables comme Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Chandler Bing, Ross Geller et Joey Tribbiani.

Voici la bande-annonce complète: