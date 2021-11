Il est impératif que les entrepreneurs s’adaptent et agissent rapidement : Harsh Mariwala, président de Marico et fondateur, Ascent Foundation

HARSH MARIWALA, Président de Marico et Fondateur, Ascent Foundation

La diversification est la clé de l’expansion et de la croissance et est maintenant devenue une nécessité pour les entreprises de rester pertinentes et de se maintenir dans l’ère post-Covid. Décryptant les perturbations et la diversification des affaires pour les entrepreneurs indiens, Harsh Mariwala, président de Marico et fondateur de la Fondation ASCENT, s’entretient avec Sudhir Chowdhary sur les changements dans l’entrepreneuriat après la pandémie, les leçons clés pour les entrepreneurs et la voie à suivre pour l’écosystème. Extraits :

Comment décoderiez-vous la perturbation de l’écosystème entrepreneurial indien dans la nouvelle normalité ?

Ce à quoi nous assistons restera sûrement dans les mémoires comme un déploiement historique du travail à distance et de l’accès numérique aux services dans tous les domaines. Il y a eu des perturbations importantes qui obligent les entreprises à s’adapter et à agir rapidement pour pivoter afin de renforcer la résilience pour les années à venir. Au cours de la dernière année, l’économie a connu un énorme bond en avant dans l’adoption du numérique par les consommateurs et les entreprises. Cela a fait de nombreuses capacités numériques « bonnes à avoir » un « indispensable ». Par conséquent, il est crucial pour les entrepreneurs de changer de vitesse à ce stade pour gérer une entreprise prospère.

La sixième année de l’eConclave ASCENT du 26 novembre 2021 s’inscrit dans la nouvelle normalité stabilisée visant à préparer les entrepreneurs à s’adapter aux perturbations importantes en redéfinissant les stratégies, en entreprenant des changements organisationnels et en améliorant les compétences de la main-d’œuvre à grande échelle. Les conversations entre les leaders d’opinion de tous les secteurs se concentreront sur les tendances technologiques en évolution rapide, la stratégie de transformation numérique et les perturbations futures.

Comment les entrepreneurs peuvent-ils adopter la technologie pour s’assurer que leurs entreprises évoluent avec les besoins de l’environnement des affaires ?

Passer à une nouvelle entreprise nécessite un ensemble différent de compétences, de connaissances du domaine et il faut passer par une courbe d’apprentissage énorme. D’autre part, la diversification est la clé de l’expansion et de la croissance et est désormais devenue une nécessité pour rester pertinent et durable dans l’ère post-Covid. Cela dit, vous devez vous diversifier dans des activités connexes où vous pouvez utiliser vos compétences existantes à leur plein potentiel. Les MPME se sont avérées être l’épine dorsale du pays en se remettant rapidement et solidement de la pandémie. Une des raisons majeures de cette reprise a été la facilité d’adaptation et l’ouverture pour diversifier les opérations et les offres de manière collective. La nature à la recherche d’opportunités des MPME, combinée à leur esprit d’innovation et à leur capacité d’adaptation, les a aidées à se diversifier, s’éloignant de l’approche traditionnelle et adoptant la nouvelle normalité.

La diversification à un moment où l’économie évolue rapidement doit s’appuyer sur une expertise, des connaissances et des risques calculés menant à la durabilité ainsi qu’à la croissance. Les propriétaires de petites entreprises qui font partie de la cohorte de la Fondation ASCENT ont pu s’adapter et se diversifier grâce au soutien d’entrepreneurs partageant les mêmes idées et dont l’expérience les a aidés à prendre les bonnes décisions, après avoir analysé le pour et le contre.

Comment les entrepreneurs sont-ils censés s’adapter aux progrès technologiques pour pouvoir en tirer parti pour leurs entreprises ?

Chaque secteur a connu un changement radical au cours de la dernière année, que ce soit dans la façon dont ils font des affaires, les canaux par lesquels ils atteignent les clients ou dans les interactions avec leurs employés. En plus de cela, l’utilisation accrue du numérique et de la technologie a été une constante commune à travers la chaîne d’approvisionnement. Ces avancées technologiques ne sont pas une solution temporaire pendant la pandémie de Covid, mais sont là pour rester et ont créé une base solide pour la réforme économique à ce sujet. Il est donc de la plus haute importance que chaque entreprise s’adapte à la nouvelle normalité et au nouveau mode de fonctionnement pour continuer à rester pertinente dans le monde post Covid.

Beaucoup de nouvelles opportunités sont apparues dans la nouvelle normalité. Qu’il s’agisse de l’essor de nouvelles industries comme les produits biologiques, les aliments végétaliens, la télésanté, la réalité virtuelle, etc., ou les avancées technologiques dans des secteurs existants tels que la santé, l’éducation, la banque. Alors que le marché des nouvelles opportunités est une niche pour le moment, ils se développent rapidement. L’adoption précoce de telles tendances donnera aux organisations l’avantage du premier acteur lorsque l’industrie explosera, en particulier dans un immense pays comme l’Inde.

Selon vous, quelle est la grande opportunité pour les entrepreneurs d’aujourd’hui de devenir les leaders de l’industrie de demain ?

Pour qu’une entreprise survive à l’épreuve du temps, il est important que l’entrepreneur reste en contact avec le client à tout moment afin d’avoir une idée plus approfondie de ses besoins changeants et évolutifs. Il y a des moments où les clients ne savent pas ce dont ils ont besoin, mais c’est à l’entreprise de découvrir les besoins grâce aux informations qu’ils captent. Au cours de la dernière année, nous avons assisté à une montée en flèche de l’adaptation technologique des clients. Leur temps d’écran a considérablement augmenté et une plus grande partie du secteur cible utilise désormais la technologie pour leurs activités quotidiennes.

Des groupes de pairs tels que ASCENT ont joué un rôle important pour assurer un passage sans heurts de ces temps difficiles, en particulier pour les propriétaires de petites entreprises qui admirent les membres de leurs groupes de confiance. Par conséquent, la diversification est devenue une conversation active entre les entrepreneurs prêts à croître qui s’entraident pour explorer de nouvelles opportunités.

