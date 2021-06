« Il est important de regagner la confiance de la population migrante »

La migration des personnes seules est principalement masculine, mais nous avons des femmes qui viennent en tant qu’ouvriers du bâtiment, enseignantes et infirmières pour le reste de leur famille. (Source de la photo : IE)

Sur la nécessité d’interventions politiques

AJOY MEHTA : Quels types d’interventions politiques envisageons-nous lorsque nous examinons la santé des migrants ? D’abord et avant tout, ne considérons pas cela comme une question d’application ou un danger démographique. C’est un problème humain qui doit être traité avec compassion. Mumbai fournit des soins de santé gratuits dans ses hôpitaux d’entreprise, qui sont bien fournis en termes de ressources humaines et d’équipements, mais combien de migrants savent que les soins médicaux ici sont gratuits ? Même s’ils savaient, combien de migrants entreraient dans un hôpital municipal et exigeraient le service ?

Sur les questions spécifiques au genre

DR VANDANA PRASAD : La migration des personnes seules est principalement masculine, mais nous avons des femmes qui viennent en tant qu’ouvriers du bâtiment, enseignantes et infirmières pour le reste de leur famille. La détresse économique a donc une forte féminisation. Cela s’est également traduit par des problèmes de santé, car nous savons que la malnutrition et l’anémie chez les femmes sont très élevées en Inde. Aussi, lorsque les migrants rentraient chez eux, dans de nombreux endroits, ils étaient accueillis et les panchayats faisaient des efforts pour les reprendre. Dans de nombreux endroits, c’était le contraire. Il est donc important de prévoir des installations communautaires pour la quarantaine, l’isolement, en particulier en ce qui concerne les migrants qui reviennent.

Sur l’aliénation des migrants

DR PAVITRA MOHAN : Ce que nous voyions (en mars dernier) n’était pas tellement affecté par le Covid, mais était lié à la fermeture de tous les services de santé, à l’absence de transport, à une pénurie aiguë de nourriture, ce qui a entraîné une augmentation des maladies comme la tuberculose. Les services gouvernementaux se sont concentrés soit sur Covid, soit sur rien, et à cause de cela, les accouchements ont considérablement augmenté à la maison, entraînant un risque accru de décès maternels, etc. Dans certaines régions, nous avons vu ce qu’on appelle une syndémie, où Covid était là, mais elle était également associée à une forte augmentation de la tuberculose. Dans les zones à forte migration, l’épidémie de paludisme a également commencé à augmenter avec un accès très limité aux soins.

Dans les villages, nous avons constaté une augmentation d’une fois et demie des niveaux de malnutrition chez les enfants.

Au cours des mois suivants, lorsque Covid, même dans les villes, a diminué avant la deuxième vague, l’un des vestiges de la première vague était la façon dont les migrants étaient traités à leur retour. En général, ils ne se sentent pas assimilés dans les villes. Mais pendant ce temps, ils se sont sentis encore plus aliénés. Cela a eu un impact énorme avant la deuxième vague, lorsque la vaccination a été promue. Cette aliénation du système a conduit à beaucoup de méfiance et de refus d’accepter les vaccins. La reconquête de la confiance parmi la population migrante est extrêmement importante.

Sur la participation communautaire

UMA Mahadevan : Nous avons parlé des services de santé communautaires. Mon équipe a créé une plate-forme pour une réponse à la pandémie, reliant les demandes d’aide aux bureaux de soutien, cartographie de toutes les installations gouvernementales, unités de prestation de services, anganwadi le plus proche, centre de santé primaire le plus proche, bureau de poste, succursale bancaire, poste de police, Indra cantines. Il est possible de se connecter avec des groupes de la société civile à proximité qui peuvent être en mesure d’aider. Cela devrait être faisable et dans (différentes) langues. Nous pouvons avoir des centres d’appels et des centres de ressources pour les migrants et pouvons donner des kits de bienvenue à tous les migrants avec des détails sur les services les plus proches.

Sur la couverture sanitaire universelle

K Srinath REDDY : Ce n’est pas vraiment utile pour nous de dire qu’il ne faut examiner que ce qui leur est arrivé (les migrants) pendant la période Covid. Il s’agissait d’une exacerbation aiguë d’une négligence de longue date. Il y a un certain nombre de sections de notre population qui sont en fait privées de services de santé essentiels, en termes d’accessibilité, de soins appropriés et d’abordabilité. C’est pourquoi nous appelons à une couverture sanitaire universelle, non seulement pour protéger la productivité humaine, ce qui semble être la préoccupation de ceux qui considèrent les migrants comme une ressource humaine, mais aussi comme un droit humain essentiel.

Sur la nécessité de meilleures conditions de vie

Dr Pavitra Mohan : Les conditions de vie sont l’un des déterminants centraux de la santé des migrants. On ne peut pas parler de santé si 50 personnes vivent dans une pièce sans eau, sans toilettes, sans ventilation. En temps de Covid, nous avons compris l’intérêt de la ventilation. Mais avant cela, beaucoup d’entre eux souffraient de tuberculose. Peut-être, par la suite, pouvons-nous penser aux moyens politiques de promouvoir un logement sûr, sécuritaire et sain. La plupart des pays développés ont investi dans des logements sûrs pour les migrants et pour la population des villes et cela a été au cœur du développement de la santé publique. La seconde concerne les conditions de travail. Nous voyons tellement de cas de silicose dans le sud du Rajasthan, où des gens meurent dans la trentaine et la quarantaine parce qu’ils ont été impliqués dans la taille de la pierre ou l’exploitation minière.

Le troisième est l’accès aux soins. Il ne s’agit pas seulement de la portabilité car, en tant que citoyen du pays, la santé est un droit fondamental. Idéalement, vous ne devriez pas avoir besoin de transporter quoi que ce soit. La politique devrait viser à universaliser l’accès aux soins de santé pour les migrants, que les documents soient là ou non.

