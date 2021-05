«Il est important de remonter le moral des patients COVID»

Une initiative lancée par Municipal Corporation et Smart City, Raipur, Oxygen on Wheels apporte de l’oxygène aux patients qui se remettent du COVID-19 à la maison et pourraient avoir besoin d’oxygène.

Par Prachi Raturi Misra

Alors que les cas de COVID-19 grimpent, dans le pays, un jeune maire, le cœur au bon endroit, semble avoir pris des mesures dynamiques pour enrayer les cas à Raipur et remonter le moral de ceux qui se rétablissent.

De 4 800 cas au cours de la première semaine d’avril, les chiffres sont tombés à 1 000 et des efforts sont faits pour les réduire davantage. Pour quelqu’un qui est entré en politique à 16 ans, Aijaz Dhebar, maire, Raipur connu comme un bourreau de travail veut qu’on se souvienne comme un leader qui a changé le visage de Raipur. Aijaz Dhebar s’est entretenu avec Prachi Raturi Misra sur Raipur combattant la guerre COVID et plus encore. Extraits de l’entretien.

L’oxygène sur roues est un concept qui semble susciter l’intérêt de plusieurs quarts. Veuillez partager plus de détails sur l’initiative?

Une initiative lancée par Municipal Corporation et Smart City, Raipur, Oxygen on Wheels apporte de l’oxygène aux patients qui se remettent du COVID-19 à la maison et pourraient avoir besoin d’oxygène. Ils nous contactent via Whatsapp ou appellent. Nous avons des médecins et des fournitures d’oxygène qui sont envoyés aux patients. Nous avons commencé le 1er mai et au cours des derniers jours, nous sommes allés à 85 patients, dont 35 avaient besoin et recevaient de l’oxygène. Nous avons obtenu une réponse formidable. En fait, j’ai appris que M. Anand Mahindra a également lancé l’initiative.

Le stade couvert de Raipur a été converti en établissement de soins Covid en quatre jours. Veuillez nous en dire plus.

Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour que cette installation soit opérationnelle. Aujourd’hui, nous sommes équipés de 350 lits, 140 usines d’oxygène pour les patients gravement malades et 200 installations d’oxygène nodal pour les patients normaux. Pour occuper et divertir les patients, nous avons la télévision, les échecs et les carroms. Les patients peuvent également parler avec leurs proches et leurs proches via des appels vidéo.

J’ai personnellement suivi les appels téléphoniques depuis la salle de contrôle, rendu des visites aux patients et même accueilli des patients guéris en les arrosant de pétales de fleurs.

Douche de pétales de fleurs sur des patients récupérés. Comment cette pensée a-t-elle été envisagée?

Ce sont des temps extraordinaires et c’est à ce moment qu’il faut faire preuve de plus de courage à la fois pour prendre des mesures pratiques mais aussi pour remonter le moral des gens. On s’attend à être courageux en temps normal, mais ce sont des moments difficiles qui mettent vraiment à l’épreuve le courage.

Lorsque les patients guéris sont douchés de pétales de fleurs pour les voir heureux, c’est une sensation très spéciale. Il vante aussi le moral des autres patients. Récemment, le jour de mon anniversaire, j’ai donné une ambulance, 200 oxymètres et 15 000 paquets de nourriture et j’ai promis de supporter les frais de 550 employés de la société municipale. L’idée est de garder l’atmosphère chargée de positivité.

En tant que jeune leader, faites-vous face à plus de défis?

Je suppose qu’en tant que jeune maire, les gens attendent plus de travail de ma part. Mais je suis heureux de livrer parce que je m’épanouis sur les défis. J’espère faire du bon travail et faire une différence positive.

Quelles sont les autres choses que vous souhaitez accomplir?

Avec les conseils et le soutien de notre CM, je veux changer le visage de Raipur. Qu’il s’agisse de raviver les lacs, d’avoir de bonnes routes, de gérer des cliniques mohalla, de la mission Amrit Yojana (qui assure une eau potable propre), des écoles moyennes anglais gérées par l’État et d’un système de plaque d’immatriculation électronique pour chaque ménage, je veux m’assurer d’apporter un changement positif dans la vie de chaque citoyen de Raipur.

(L’auteur est un journaliste et auteur indépendant. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

