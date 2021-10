Il est important de se rappeler qu’une église n’est pas un bâtiment

Se décrivant comme un « bien endommagé » et « le cassé », l’avocat civil et pénal Kevin Byrnes a résumé le sentiment de nombreuses personnes qui ont subi des abus sexuels de la part de personnes chargées de l’orientation spirituelle de l’Église catholique. « C’est tout ce que j’ai. »

Byrnes était l’un des nombreux panélistes à témoigner lors d’un événement à l’Université de Georgetown intitulé « Faire face à une catastrophe morale : leadership laïc, enseignement social catholique et crise des abus sexuels ». L’événement s’est concentré sur la voie à suivre pour les catholiques, l’Église catholique et ceux qui ont été trahis par certains membres de la direction de l’Église.

Byrnes, associé du cabinet d’avocats Fluet, Huber, & Hoang (FH+H), a été choisi pour ouvrir et clôturer la conférence, et son témoignage méritait une telle attention.

Il a commencé par partager son expérience d’enfance d’abus sexuel de la part d’un de ses curés qui a agressé à plusieurs reprises Byrnes à partir de l’âge de huit ans. Comme pour la plupart des personnes maltraitées pendant l’adolescence, les actions d’une figure d’autorité aussi intime ont marqué et déconcerté Byrnes.

Se tournant vers ceux en qui un enfant est le plus capable de faire confiance à cet âge – son père et sa mère, Byrnes n’a étonnamment trouvé ni réconfort ni sanctuaire. Quand il a parlé à ses parents de l’agression, ni sa mère ni son père ne l’ont cru. Son père, par la suite, l’a battu avec une sangle pour avoir «menti» au sujet du prêtre.

Réalisant que ses parents et l’église ne lui offriraient pas de protection, Byrnes a décrit une longue histoire de dépendance et de relations brisées au cours de ses années de jeune adulte. Il a relaté une tentative de suicide centrée sur l’angoisse qu’il ressentait face à « l’inceste spirituel » qui lui a été perpétré.

Alors que la salle écoutait attentivement son témoignage sincère, Byrnes a raconté une vie passée à se réveiller au milieu de la nuit avec une pensée récurrente dans son esprit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » La pièce, pour sa vulnérabilité et son honnêteté, était silencieuse.

D’une voix calme qui rappelait le désespoir qu’il avait dû ressentir lorsqu’il était enfant – alors que même ses parents ne le croyaient pas, Byrnes dit doucement : « C’est tout ce que j’ai, John. Il a été applaudi par le public par déférence pour sa vérité.

Il est important de comprendre que tous les membres de la prêtrise n’ont pas abdiqué leurs vœux de guider spirituellement les membres de leurs congrégations. En fait, ceux qui commettent ces abus physiques et mentaux – ceux qui ont, fondamentalement, tourné le dos à leur propre engagement spirituel envers Dieu – sont très peu nombreux.

Cela dit, c’est la violation par le délinquant du caractère sacré de son rang – le fait qu’il a transgressé les vœux qu’il a offerts à l’Alpha et à l’Oméga pour montrer un chemin de lumière aux membres de leurs congrégations – qui rendent ces transgressions particulières si flagrantes. .

L’agression d’un enfant par le clergé doit nécessairement être considérée comme l’un des actes les plus odieux qui puissent être commis et sûrement aussi odieux que lorsqu’un médecin exploite son poste pour prendre des libertés sexuelles avec un patient. Les deux sont des crimes contre les personnes les plus vulnérables et, dans le cas de l’abus d’un enfant par le clergé, également une transgression contre Dieu.

Mais, et ce n’est pas pour diminuer la gravité des actes, les crimes commis par les personnes moralement compromises dans le clergé contre leurs victimes sont des crimes commis par des individus – à la fois ceux qui ont commis les actes et ceux qui ont facilité toute dissimulation de les actes – et non les institutions elles-mêmes.

Les églises catholiques, ainsi que tout autre lieu de culte servant l’une des autres grandes religions, sont des bâtiments qui symbolisent le système de croyances spirituelles des catholiques. Le bâtiment qui est l’église n’est pas Jésus-Christ, c’est plutôt un bâtiment, entretenu par la fragilité des hommes – avec toutes les faillisibilités de la chair, qui représente les enseignements de Jésus-Christ. Il appartient à ces soumissionnaires d’embrasser leur dévouement à la tâche et d’assumer les responsabilités impressionnantes pour lesquelles ils ont signé.

C’est pour cette raison que nous ne devons pas tomber dans la rhétorique fallacieuse des médias grand public dans leur couverture de ces actes vraiment graves ou des détracteurs de la religion lorsqu’ils rejettent le blâme sur l’ensemble des institutions spirituelles, dans ce cas, l’Église catholique. On peut soutenir que cette rhétorique généralisée et globale est destinée à diaboliser l’ensemble de la spiritualité dans une quête pour remplacer l’Alpha et l’Oméga réels par le dieu païen du gouvernement.

J’ai vraiment de la peine pour M. Byrnes et je suis d’accord avec lui sur le fait que des actes comme ceux qu’il a dû subir ne devraient jamais se produire. Quand ils le font, ils devraient être considérés comme des crimes impliquant des victimes spéciales pour la confiance qui a été violée.

Mais je ne suis pas d’accord avec sa déclaration de clôture lors de l’événement de l’Université de Georgetown. « Vous nous avez dit que nous étions des menteurs », a déclaré Byrnes à propos de la réponse de l’église à la crise. « Et peut-être, étant donné cela, je ne suis pas sûr que vous devriez survivre en tant qu’institution. »

Nous ne pouvons pas brûler Rome pour les Romains, tout comme nous ne pouvons pas continuer à considérer les institutions et les bâtiments comme la Divinité. Nous devons voir la forêt pour les arbres et dans ce cas, cela signifie devoir être assez honnête pour réaliser que ce n’est pas l’institution spirituelle qui est à blâmer, mais ces quelques hommes corrompus et endommagés au sein des appareils organisationnels créés sur Terre qui devraient et ont besoin être tenu pour responsable.

Cela dit, il est important de se rappeler qu’une « église » ne doit pas nécessairement être un bâtiment ou même une structure organisationnelle. Une église – et dans ce cas l’Église catholique, est représentative des enseignements, de l’amour et du sacrifice de Jésus-Christ pour toute l’humanité. Ces mêmes enseignements, ce même amour et ce même sacrifice, sont au cœur de la force que M. Byrnes a utilisée pour le voir à travers les échecs des hommes.

