“Il est important de signaler le racisme, sinon les gens pensent que c’est normal”

14 avr.2021 à 21:02 CEST

Liliam Thuram, ancien footballeur parmi d’autres clubs du FC Barcelone et champion du monde avec la France en 1998, considère qu ‘”il est très important de dénoncer” les problèmes de racisme dans le football car si vous ne le faites pas, le message est transmis au public que “c’est normal”.

«Sur le sujet du racisme, il y a des gens qui sont dans une certaine neutralité alors que la neutralité n’existe pas. Si vous ne dénoncez pas le racisme, cela signifie que vous gardez la société telle qu’elle est et que vous l’acceptez»., A souligné Thuram lors du séminaire en ligne «Prévenir le racisme dans le sport / Promouvoir l’inclusion par le sport» organisé par la mairie de Bilbao.

L’ancien joueur, promoteur de la fondation qui porte son nom afin de promouvoir une éducation non xénophobe, a rappelé qu’en son temps de joueur en Italie, à la Juventus et à Parme, “il y avait des fans qui faisaient des bruits de singe” et il a exhorté ses coéquipiers et le club pour les dénoncer publiquement.

«La plupart des joueurs et des managers m’ont dit” rien ne va pas, ce n’est pas grave. ” ils ont le préjugé que rien ne se passe et que ce n’est pas grave », a-t-il dénoncé.

Il a ajouté qu’en Espagne Il a constaté que «appeler un noir noir n’est pas du racisme, c’est quelque chose de culturel». “Mais ce qui est intéressant, c’est que les mêmes personnes ne disent pas ‘eh blanco’. Les gens qui doivent trouver des solutions ne se rendent pas compte qu’ils sont eux-mêmes chargés de préjugés et ne comprennent pas ce préjugé parce que c’est culturel », a-t-il expliqué.

L’ancien basketteur Sitapha Savané a également participé au même séminaire, qui a exigé un «protocole clair et efficace» pour agir sur ces questions par «les gouvernements, les fédérations et les ligues professionnelles et amateurs».

Savané s’est souvenu le cas récent du joueur valencien Mouctar Diakhaby, qui a dénoncé des insultes racistes lors du match contre Cadix

“Il y a d’abord une réaction de ses coéquipiers qui partent, puis une situation se crée car il n’y a pas de protocole clair et le joueur doit prendre une décision énorme au niveau professionnel et mettre à l’échelle ce qui est le plus important, cette insulte ou les objectifs du club », expliqua-t-il.

Cette responsabilité “ne doit pas incomber au joueur”, a déclaré Savané, qui a regretté que le dernier protocole en vigueur sur cette question soit “à partir de 2005”.

“Des choses se sont passées depuis 2005 dans ce domaine et une institution aussi puissante que la Liga n’a pas accordé suffisamment d’importance aux épisodes racistes pour mettre à jour un protocole. Il suffit de lever des drapeaux pour dire” non au racisme “et de ne pas agir en cas de racisme, c’est faire du politiquement correct et laissez-le là », dit-il.

“S’ils avaient très clair qu’il y a une répercussion après cela comme une sanction financière importante, et non de 2 000 euros pour un club qui facture des dizaines de millions d’euros, on verrait quelque chose de différent”, at-il estimé.