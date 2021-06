Il est important pour nous tous de montrer notre FIERTÉ et notre soutien tout au long de l’année

Juin est le mois de la fierté, qui est une période de l’année où les individus, les groupes, les organisations et les entreprises, grandes et petites, se joignent pour célébrer la merveilleuse diversité des identités, des préférences romantiques et sexuelles (ou leur absence) et l’expression de genre qui sont une partie importante de notre famille humaine mondiale.

Je suis sûr que vous avez vu le soutien du Mois de la fierté se manifester de diverses manières, allant d’une augmentation des marchandises sur le thème de l’arc-en-ciel dans les magasins aux logos colorés arborés par toutes sortes d’entreprises. Il suffit de jeter un coup d’œil au site Web ou aux profils de médias sociaux de votre entreprise préférée en ce moment, et il est probable que vous verrez une version arc-en-ciel de leur logo d’entreprise habituel au cours des prochaines semaines (celui de LinkedIn, en particulier, est très bien – fait à mon avis).

Ce “lavage arc-en-ciel” dure depuis tout le mois de juin depuis un certain temps maintenant, mais nous l’avons vu s’étendre davantage ces dernières années. En général, cette mise en lumière peut être considérée comme une chose positive pour la communauté LGBTQ+, mais il y a eu de nombreuses critiques importantes et valables de la pratique du lavage arc-en-ciel. Certaines des critiques sont que les entreprises ne participent au mois de la fierté que comme un coup publicitaire ou qu’elles le voient comme une ponction d’argent facile. D’autres ont souligné que de nombreuses entreprises n’utilisent pas le produit des marchandises ou des ventes sur le thème du Mois de la fierté pour soutenir les organisations caritatives et les organisations LGBTQ+ ou qu’elles ne soutiennent pas de manière adéquate les initiatives juridiques ou législatives visant à améliorer la vie des personnes LGBTQ+.

Bien que ces critiques et préoccupations soient certainement valables, aujourd’hui, je voulais me concentrer sur les effets positifs que le “lavage à l’arc-en-ciel” peut avoir, en particulier lorsqu’il est vu à travers un objectif plus axé sur la technologie. Par exemple, au-delà de la modification temporaire de leurs logos ou de la rédaction d’articles de blog sur les problèmes LGBTQ+, de nombreuses entreprises technologiques offrent également à leurs utilisateurs davantage d’outils et de contrôles pour s’exprimer et/ou soutenir les identités marginalisées plus librement et ouvertement sur ces plateformes.

En 2020, Instagram a permis aux utilisateurs d’Android et d’iOS de personnaliser leurs icônes d’application avec des versions sur le thème de la fierté du logo de l’application Instagram, et en 2021, la société a ajouté un espace permettant aux utilisateurs d’indiquer leurs pronoms préférés sur leur biographie. LinkedIn permet également aux utilisateurs de mettre à jour leurs pronoms dans leur biographie et de choisir qui peut les voir. Ils ont également plusieurs images de bannière d’arrière-plan sur le thème de la fierté pour les biographies des utilisateurs (FWIW, ils ont également des bannières pour #stopasianhate, Black Lives Matter, etc.). Twitter n’a pas officiellement ajouté d’espace sur la biographie des utilisateurs pour les pronoms (vous pouvez quand même les ajouter manuellement). Néanmoins, il dispose d’un compte @TwitterOpen dédié pour présenter les problèmes et les personnalités importants de la communauté LGBTQ+.

Source : Freya WANG / Unsplash

Facebook ajoute des bannières, des autocollants et des effets de message célébrant le mois de la fierté, mais il s’associe également à des ONG du monde entier pour soutenir les ressources en matière de santé mentale et de bien-être, soutenir les propriétaires d’entreprise LGBTQ+ et amplifier les créateurs LGBTQ+ sur ses plateformes. Apple a été l’un des leaders dans la promotion des causes LGBTQ+ à travers ses services et ses produits. Même Google commence à encourager les utilisateurs à adopter un langage non sexiste dans le but de promouvoir une plus grande inclusion, en plus de mesures moins évidentes mais tout aussi importantes comme l’affichage des emplacements avec des toilettes non sexistes dans Google Maps.

Ces efforts peuvent sembler superficiels ou flatteurs, mais mon collègue Jerry Hildenbrand et moi ne pensons pas qu’ils justifient un renvoi aussi rapide et facile. Si vous avez déjà regardé nos profils sur ce site, vous n’êtes probablement pas surpris de voir que nous sommes tous les deux des mecs blancs de la CEI d’âge moyen. Nous reconnaissons pleinement que nous avons des privilèges inhérents à notre société actuelle, mais nous croyons également fermement à l’égalité des droits et à la représentation et prêtons fièrement notre voix et notre soutien à nos sœurs, frères et autres LGBTQ+. Le lavage arc-en-ciel peut sembler un gadget pour certains, mais nous pensons que c’est un gadget qui peut être une véritable passerelle pour aider à sensibiliser, comprendre et accepter les autres. Et cela ne peut être qu’une bonne chose.

Les deux cents de Jeramy

Source : Android Central

Il existe de nombreuses manières différentes de montrer votre soutien aux communautés marginalisées, mais certaines des méthodes de friction les plus faibles peuvent toujours avoir une portée et un effet significatifs. Par exemple, j’ai parcouru tous mes profils de réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et LinkedIn, ainsi que mes signatures de courrier électronique personnelles et professionnelles, pour mettre mes pronoms personnels dans ma biographie et faire savoir que je suis un allié. Ces mesures peuvent sembler mineures, et elles font probablement partie du grand schéma des choses, mais elles sont également très publiques et accessibles à tous ceux qui consultent mes profils sur les réseaux sociaux. J’ai des bracelets de montre sur le thème de la fierté, des t-shirts et d’autres objets publicitaires comme PopSockets, et j’apprends même à thème correctement mon téléphone pour le mois de la fierté grâce à mon ami et reine du thème Ara Wagoner.

Vous pouvez être sympathique aux problèmes LGBTQ+, mais pensez que vous ne connaissez personne qui s’identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ+, et que vous ne vous identifiez pas de cette façon, donc ces problèmes ne vous affectent pas. Je suis désolé, mais vous vous trompez probablement sur les deux points.

Source : Bitmoji

Je crois qu’il est important que tout le monde soit un allié. Je le suis, et je n’ai pas suivi de formation spéciale ou fait de recherches importantes pour en devenir un, et je n’ai certainement pas de carte de membre d’allié spéciale. Je me considère comme un allié parce que j’aime et soutiens mes amis et ma famille, peu importe qui ils sont, qui ils aiment ou comment ils s’identifient, je serai avec eux en solidarité et en soutien, et je veux que tous ceux que je connais le sachent.

Je ne vous dis rien de tout cela pour obtenir une tape dans le dos virtuelle ou pour me faire mieux paraître. Pour être honnête, je suis une personne assez discrète et je n’aime pas attirer l’attention sur moi. Je vous dis ce que je crois et ce que je ressens parce que je veux normaliser la tolérance, l’acceptation, l’égalité et l’amour pour les autres personnes qui ne savent peut-être pas à quel point cette question est importante ou qui n’acceptent peut-être pas les autres en ce moment.

Jerry la sagesse

Source : Android Central

Comme Jeramy l’a dit, je suis un mec blanc d’âge moyen avec une maison moyenne, une voiture moyenne et une belle femme. Personne ne me dit que je ne peux pas être heureux et avoir une vie heureuse. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant, et c’est tout simplement faux.

TOUT LE MONDE mérite une chance d’être aimé et d’aimer quelqu’un.

Toutes les personnes mérite une chance d’être aimé et d’aimer quelqu’un. Toutes les personnes mérite de pouvoir faire les choses que les gars comme moi tiennent pour acquises. Sortir dîner ou tenir la main de la personne que j’aime sont des choses simples auxquelles je n’hésite jamais. Personne ne me méprise parce que je tiens la main d’une personne du sexe opposé.

Ce n’est pas mal d’avoir des questions sur le mode de vie de quelqu’un d’autre. Il est mal d’agir contre quelqu’un parce qu’il est différent. Après tout, nous sommes tous différents. Je soutiens la sensibilisation LGBTQ+ car, à l’intérieur, les gens ne sont que des personnes et méritent d’être traités avec dignité et respect. Je soutiens également le mouvement BLM pour les mêmes raisons. Je ne comprends tout simplement pas comment nous pouvons être au 21e siècle et avoir encore des gens maltraités ou jugés à cause de qui ils sont. C’est écoeurant à voir, et à cause de l’endroit où je vis, j’en vois beaucoup trop.

Ne représentez pas le mois de la fierté pour moi. Ne représentez pas le mois de la fierté pour vous-même. Soutenez le Mois de la fierté parce que c’est tout simplement la bonne chose à faire. En fait, défendez la fierté et la sensibilisation LGBTQ+ chaque mois. Je le fais, et je n’ai pas honte. Nous sommes tous des êtres humains qui méritent le même traitement que j’ai la chance de recevoir chaque jour.

Source : Dayne Topkin / Unsplash

Merci d’avoir lu jusqu’ici et de nous avoir écouté prêcher depuis nos caisses à savon. Si vous ne retenez rien d’autre de cet article, que ce soit ceci : essayez de respecter, d’aimer et même d’honorer vos semblables, peu importe d’où ils viennent, à quoi ils ressemblent, ce qu’ils croient ou qui ils aiment. Nous sommes tous valides. Nous sommes tous importants. Nous méritons tous la dignité.

Et comme le dit cette publication Instagram de @troublewithprabal, la fierté n’existe pas qu’en juin. Il doit s’agir d’une initiative et d’une célébration d’un an.

Propre et clair et sous contrôle

Nettoyez votre téléphone en profondeur avec ces désinfectants UV

Garder votre téléphone propre à l’intérieur est aussi simple que de vider les fichiers de cache et de supprimer les anciennes photos sauvegardées. Nettoyer l’extérieur de votre téléphone jusqu’au niveau microbiotique peut également être facile si vous disposez du bon équipement.