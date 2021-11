« Il est impossible d’aborder la crise climatique uniquement du point de vue public »

22/11/2021 à 21:27 CET

Maria Refojos

L’une des principales tâches en suspens à traiter lors de la COP26, qui s’est achevée la semaine dernière, concernait l’article 6 de la Accord de Paris. Dans le focus, les participants au sommet sur le climat organisé par l’ONU avaient la constitution d’un mécanisme de coopération internationale qui permet aux pays d’ajuster leurs tâches de réduction d’émissions en compensant en finançant des projets durables partout dans le monde ou en achetant des droits d’émission à un autre État. Ce point était bloqué depuis 2015 et la réalisation de cette année a été d’établir des bases génériques pour permettre l’échange mondial de droits d’émission, ainsi que de demander aux pays de générer un inventaire des émissions d’ici 2024.

L’engagement de mettre l’article en œuvre a été atteint, afin que les États puissent étendre leur collaboration. En outre, des limites ont été fixées pour contrôler la double comptabilité (le fait qu’un même droit ne puisse être porté sur les soldes de réduction de deux pays en même temps), bien qu’elles ne soient pas suffisantes pour éviter ces pratiques sur le marché volontaire, « où les entreprises cherchent à compenser leurs émissions en dehors du mandat des objectifs nationaux », soulignent-elles de ClimateTrade.

Cette Entreprise espagnole, qui a développé une place de marché pionnière basée sur la technologie blockchain pour compenser les émissions de CO2, estime que les piliers d’une « exécution réussie » de l’article 6 susmentionné sont « la transparence, la justice, le consensus et l’interdépendance », ainsi que la traçabilité. Et il y a encore du travail à faire pour en arriver là. « Il a été appelé à être l’article avec la plus grande ambition climatique car il a réussi à impliquer le secteur privé, mais il y a des doutes parmi les mouvements écologistes et les pays ou les entreprises concernant ces marchés. Et les craintes sont raisonnables si on ne parle pas de la foire prix du carbone et que l’argent parvienne aux pays et à leurs communautés », estime le PDG et co-fondateur de ClimateTrade, Francisco Benedito.

Les crédits carbone sont nés dans le protocole de Kyoto comme un outil économique pour que les entreprises polluantes puissent investir dans des initiatives ayant un impact durable au lieu de simplement payer une amende. Cependant, les spéculations qui ont surgi autour de ce marché ont déclenché des alarmes quant au manque de transparence et de manipulation.

Dans ce contexte, cette fintech a été fondée en 2017 et a lancé la version initiale de sa plateforme en 2018. Sur sa marketplace, les entreprises et entités peuvent directement compenser leur empreinte carbone en sélectionnant les crédits carbone les plus appropriés parmi des projets à travers le monde. « En soutenant et en promouvant ces projets, nous offrons de meilleures conditions de vie aux communautés locales impliquées et générons un impact direct sur l’environnement qui aide à rétablir l’équilibre de la planète et atténue le changement climatique », résume Benedito.

Lors de la COP26, ils ont présenté le premier cas de succès parmi les entreprises clientes espagnoles que, « en compensant via ClimateTrade, ils ont annulé leurs émissions dans le registre colombien », résume le gestionnaire, obtenant immédiatement à leurs clients la certification de leurs kilogrammes compensés et n’ayant pas à attendre que le fournisseur les annule « . Un élément fondamental du service pour compenser l’empreinte carbone et éviter la double comptabilisation à 100% est la mise en œuvre de la technologie blockchain, car comme ils l’expliquent, elle permet à cette fintech de « garantir que les crédits carbone sont effectivement annulés dans le registre correspondant et l’argent de la transaction va directement à la source du projet.

C’est la quatrième année consécutive que cette entreprise espagnole est présente à un sommet international sur le climat et, en fait, c’était à la COP23 tenue à Bonn en 2017 où ils ont présenté leur initiative d’utiliser la blockchain DLT pour canaliser et matérialiser l’accord de Paris. « Notre mantra a toujours été la décentralisation de l’impact positif de la décarbonisation & rdquor ;, souligne Benedito, qui prévient que la transition climatique « pourrait être franchement injuste » si des termes tels que « souveraineté des registres d’émissions » et les méthodologies que chaque pays doit utiliser ne sont pas garantis.

« Il est impossible d’aborder la crise climatique uniquement du point de vue du public. Voter chaque jour avec notre consommation éthique et consciencieuse, avec notre épargne et nos investissements, en tant qu’entrepreneurs ou salariés est vital », affirme le PDG de ClimateTrade. L’entreprise compte plus de 300 entreprises enregistrées et des organisations telles que Cabify, Telefónica, Correos, Santander ou Danone ont utilisé sa plate-forme, grâce à laquelle plus d’un million de tonnes de carbone ont déjà été compensées. « Nous avons pu détecter les grandes complexités des marchés du carbone de l’article 6, nous y préparer et proposer des services phares tels que le Mécanisme d’ajustement aux frontières carbone », souligne Francisco Benedito.

Et face au débat sur l’impact climatique des technologies blockchain, le gestionnaire assure qu’elles sont la seule plateforme « neutre en carbone ». « Nous n’avons jamais travaillé avec Bitcoin en raison de son empreinte carbone élevée. Nous avons commencé avec Ethereum mais son empreinte intermédiaire et le besoin d’opérations ultra-rapides nous ont obligés à passer à Stellar, beaucoup plus rapidement. Et maintenant avec Algorand nous avons la même vitesse de transaction, mais un impact négatif résiduel, qui est aussi immédiatement compensé », conclut-il.