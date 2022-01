« Il est impossible de comparer qui que ce soit avec Raúl Entrerríos »

01/11/2022 à 15h38 CET

.

Après avoir ébloui toute l’Europe avec les seize buts qu’il a inscrits sur le court allemand de Magdebourg, Agustin Casado Il disputera son premier championnat majeur avec l’équipe espagnole dans le championnat d’Europe en Hongrie et en Slovaquie, un tournoi dans lequel la banque centrale de la BM. Logroño La Rioja succède à Raúl Entrerrios en direction de l’équipe espagnole.

« Il est impossible de comparer qui que ce soit avec Raul, parce que ce sont des mots importants, donc dans ce sens je n’ai pas cette pression. La sélection vient de la réalisation de nombreux succès et maintenant c’est à nous d’essayer de maintenir l’équipe là-haut, mais sans me comparer à personne », a-t-il déclaré. Marié dans un entretien avec l’Agence ..

Un Européen qui MariéLe joueur de 25 ans sera confronté à la même philosophie de travail et d’amélioration constante qui l’a amené à l’élite après avoir d’abord profité de la division Silver et plus tard de la Nava, avant de faire le saut dans l’équipe de Riojan.

Question.- Qu’est-ce que cela signifie pour vous de pouvoir jouer un Européen ?

Réponse.- Pour moi, cela signifie beaucoup, depuis que j’ai commencé à jouer au handball, j’ai toujours rêvé de pouvoir atteindre le maximum, de pouvoir jouer ce type de tournois et maintenant avec 25 ans j’en ai l’opportunité.

Q.- Vous êtes passé par la Division Argent. Est-il plus valorisé quand il coûte plus cher d’atteindre la sélection ?

R.- Je ne sais pas si c’est plus valorisé, car à la fin chacun a sa situation. Certains arrivent plus tôt et d’autres plus tard, mais l’important est qu’en travaillant, en faisant de petits pas en avant, on puisse y arriver.

Q.- Pourtant, vous sembliez voué à une carrière fulgurante après avoir signé à la Banque mondiale à tout juste 18 ans. Huesca jouera dans la Ligue ASOBAL. Pourquoi ça n’a pas marché ?

R.- Je suis très reconnaissant à Huesca parce qu’à 18 ans, ils m’ont donné l’opportunité de rivaliser avec des professionnels, mais à cet âge, ce que je voulais, c’était avoir des minutes. Peut-être que j’ai manqué un peu de patience pour continuer à travailler même si je n’ai pas beaucoup joué, j’ai donc décidé de baisser ma catégorie, de prendre du recul et d’essayer de continuer à progresser en me basant sur le fait d’avoir des minutes dans la Division Argent et donc petit à petit j’ai ont pu monter. Puis quand je me suis senti capable d’amener des minutes de qualité à un niveau supérieur, j’ai franchi le pas. Je suis donc arrivé à Nava d’abord, puis à Logroño, ce qui a été très important pour moi, car c’est là que je pense avoir explosé.

Q.- Cela semble être une décision très mûre pour un si jeune joueur

R.- Peut-être qu’à ce moment-là je n’y pensais pas tellement, c’était quelque chose de plus intuitif. J’étais plus à l’aise de jouer plus de minutes, même si c’était dans une catégorie inférieure, je ne sais pas si c’était la maturité ou le manque de patience, mais j’ai tout mis sur une échelle et au final ça m’a jeté plus à concourir, jouer plus de minutes et essayez d’y aller petit à petit. C’est vrai qu’en le regardant maintenant ça s’est bien passé, mais ça ne s’est pas toujours bien passé. C’était une décision très difficile.

Q.- Avez-vous déjà pensé que vous vous trompiez ?

A.- Évidemment, il y a eu des moments de doute, de me demander si j’avais fait la bonne chose, mais à ce moment-là je me suis concentré sur mon quotidien, sur l’entraînement et quand les jeux sont arrivés, sur la compétition au maximum possible, au maximum minutes possibles et au meilleur niveau possible.

Q.- Vous avez indiqué votre signature à la Banque mondiale. Logroño comme une étape fondamentale de sa carrière. Qu’est-ce qui a changé avec votre arrivée à La Rioja ?

R.- Quand j’ai pris la décision d’aller à Logroño, je savais que c’était un endroit où j’allais m’améliorer et j’allais beaucoup apprendre, surtout tactiquement. Miguel -la technique Miguel Angel Velasco– Cela m’a beaucoup aidé à mieux comprendre le jeu, à savoir à tout moment ce qui est bon pour l’équipe et défensivement je crois aussi que j’ai fait un pas en avant.

Q.- Son amélioration tactique est remarquable, mais s’il y a une chose qui a attiré l’attention, ce sont les 16 buts qu’il a marqués contre Magdebourg en Allemagne en Ligue européenne, qu’est-ce que ce match a signifié pour vous ?

R.- Quand vous jouez de bons matchs contre de grandes équipes, cela vous aide à vous mettre dans la fenêtre, mais cela ne veut rien dire non plus. Cela signifie que vous travaillez bien, mais que vous devez continuer à travailler, vous ne vivez pas d’un match ou de deux, vous vivez de votre travail quotidien. C’est très clair pour moi.

Q.- Et maintenant le saut hors d’Espagne. L’année prochaine, il jouera pour le Biélorusse Meshkov Brest. Qu’est-ce qui vous a amené à prendre cette décision ?

R.- Cela a été une autre décision difficile parce que je suis très à l’aise à Logroño. En fait, ma première option était de continuer, mais on m’a présenté l’opportunité d’aller dans une équipe qui joue la Ligue des Champions et bien que cela impose un certain respect, ce sont des opportunités que vous ne savez pas quand vous les aurez à nouveau, alors j’ai décidé de l’accepter avec l’aspiration de faire un autre petit pas en avant

Q.- Voulez-vous le mettre à l’épreuve ?

R.- Oui, en gros oui, je veux voir comment je rivalise avec les meilleurs, savoir si je peux concourir à un bon niveau en Ligue des champions.

Q.- Comment vous définiriez-vous comme central ?

R.- Je me considère comme un joueur d’équipe. La première chose est d’ordonner à l’équipe de voir à tout moment ce qui est nécessaire pour que l’équipe joue de manière dynamique et efficace, puis j’essaie également de contribuer individuellement, en générant ces déséquilibres qui nous permettent d’atteindre des situations de supériorité.

Q.- Est-ce ce que vous demandez Jordi Ribera dans la sélection ?

R.- Il nous demande d’essayer d’être nous-mêmes, de jouer avec la même confiance que nous faisons dans nos clubs et c’est un peu la clé, que nous essayons de contribuer de la même manière que dans nos clubs de manière naturelle, sans forcer n’importe quoi.

Q.- Il fait ses débuts dans un championnat d’Europe et va également reprendre la direction de l’équipe d’une légende comme Raúl Entrerrios. Est-ce que cela ajoute plus de pression?

R.- Je pense qu’il est impossible de comparer quelqu’un avec Raul, parce que ce sont des mots importants, donc dans ce sens je n’ai pas cette pression. L’équipe nationale vient de remporter de nombreux succès et maintenant c’est à nous d’essayer d’aider l’équipe à continuer d’être là-haut, mais sans me comparer à personne. Je ne me compare individuellement à personne, mais pas à Raul, ni avec personne, j’essaie de travailler pour m’améliorer chaque jour.

Q.- L’équipe affronte l’Européen avec beaucoup de nouveaux visages. Au sein de l’équipe, ce tournoi est vu comme une étape d’apprentissage ou ils imposent l’obligation de remonter sur le podium.

R.- Je vois que l’équipe veut vraiment faire du bon travail, alors le championnat nous marquera le plus loin possible, mais l’équipe a la mentalité de tout donner, de laisser son âme. Sans nous mettre la pression, mais aussi sans rien abandonner

Q.- De quoi rêvez-vous Agustin Casado dans cet européen ?

R.- Après les résultats que l’équipe nationale a eu ces dernières années, toujours en lutte pour les médailles, vous rêvez de cette possibilité, vous avez l’illusion de vous voir le vingtième jour lutter pour les médailles, mais cela n’est possible qu’en travailler dur et combattre chaque match comme si c’était le dernier.