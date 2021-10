Il est impossible que les culés perdent

10/01/2021 à 05:11 CEST

pari

EUROLIGA : Barcelone vs Alba Berlin

Barcelone reçoit la visite d’Alba Berlin, l’hôte du futur Final Four, dans un climat d’optimisme maximum. Les Catalans sont connus pour être supérieurs au champion d’Allemagne, qu’ils ont remporté à cinq reprises et qui n’a pas agressé le fief culé depuis 2000. Les garçons de Jasikevicius veulent marquer le territoire d’une Euroligue où ils ont perdu la saison dernière dans le dernier match contre Anadolu Efes. Sa victoire dans ce match est à peine cotée à un quota [1.06] vous devez donc faire preuve de créativité et penser qu’ils gagnent par 16 points ou plus pour [1.88] peut être une option.

L’aube de Berlin a perdu le légendaire barreur Aíto García Reneses et maintenant son ancien assistant Israel González seront chargés de diriger à une équipe qui a signé Jaleen Smith, Yovel Zoosman et Tamir Blatt en tant que nouveaux ajouts à une puissante équipe composée de Maodo Lo, Luke Sikma et Marcus Eriksson. Les culés, pour leur part, ont intégré le pivot titulaire d’Anadolu, Sertac Sanli, comme la principale nouveauté d’une équipe qui a réussi à maintenir sa qualité malgré les changements.

Sur d’autres marchés, nous avons trouvé une offre intéressante selon laquelle il y aura plus de 159,5 points dans le match à [1.88] maximiser nos avantages dans tous les sens. Barcelone sortira avec le rouleau contre un rival inexpérimenté et avec peu de stars pour l’Euroligue. La meilleure chose qui puisse arriver à Alba est de recommander un bon hôtel pour le Final Four. N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site Web et dans l’application Betfair juste en étant client. Le meilleur basket du Vieux Continent commence.