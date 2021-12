« Il est incroyable » – L’as de Leeds fait l’éloge de Bielsa et révèle le trait de manager qu’il « respecte »

La star de Leeds, Dan James, a donné au manager Marcelo Bielsa une référence élogieuse, qualifiant le tacticien de « top manager ».

James est arrivé à Elland Road en provenance de Man Utd cet été pour 25 millions de livres sterling, avant de signer un contrat de cinq ans. Le transfert a mis fin à la poursuite de deux ans de Leeds et Bielsa contre l’ailier, qu’ils ont presque signé en janvier 2019.

L’international gallois James a disputé 16 matches avec les Blancs, inscrivant un but et une passe décisive. Il a préparé Raphinha pour l’ouverture en Victoire 2-1 de Leeds sur Norwich le 31 octobre.

Le joueur de 24 ans a ensuite ouvert son compte pour la saison avec une fin à bout portant lors de la défaite 2-1 contre les Spurs.

Lors d’une interview avec le Yorkshire Evening Post, James a parlé de l’impact de Bielsa sur son jeu. « Il est incroyable. C’est un manager qui est reconnu dans le monde entier comme un top manager par tous les autres entraîneurs, ils le respectent tous vraiment », a déclaré James.

«Dès que je suis arrivé, dès le premier jour, il voulait que j’apprenne – et il sait que je veux apprendre chaque jour et c’est ce que j’ai fait. J’ai tellement appris de lui depuis que je suis arrivé et je veux continuer à le faire.

Bielsa ‘toujours là pour aider’ – James

« Tout sur le terrain d’entraînement, tout à l’intérieur, toutes les analyses et des choses comme ça… Je veux l’intégrer avec ce qu’il a à me dire.

« Il a toujours une raison pour quelque chose et, même lorsque vous ne la comprenez pas tellement, il vous l’expliquera. Il est toujours là pour aider.

« J’avais juste besoin de continuer à travailler dur chaque jour sous Marcelo et je continuerai toujours à le faire. Évidemment, la routine d’entraînement est un peu différente, mais il savait que c’est comme ça que je joue chaque semaine. Je pense donc que l’adaptation ne m’a pas pris longtemps.

James a ensuite révélé un aspect de la personnalité de Bielsa que les joueurs « respectent ». « Il a ses façons de jouer, il s’y tient et je pense qu’en tant que joueurs et managers, vous respectez vraiment cela et c’est tout simplement génial d’en faire partie. »

Leeds s’inquiète d’une double blessure

Pendant ce temps, Bielsa aurait eu un mal de tête de sélection alors que deux stars apparaissent au centre de leurs problèmes de blessures.

Le Telegraph écrit que Le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips pourrait être absent jusqu’en février. Il a contracté un problème aux ischio-jambiers lors du match nul 2-2 de dimanche contre Brentford et a été remplacé à la 55e minute.

Le Daily Mail rapporte que Patrick Bamford souffre également d’une blessure aux ischio-jambiers. L’attaquant est revenu de la ligne de touche contre Brentford et a marqué un dernier but égalisateur, donnant un point à Leeds.

Cependant, une tension subie lors de ses célébrations sauvages signifie qu’il est désormais un « doute » pour l’affrontement contre Chelsea samedi.

Il est également important de noter que le Telegraph ne fait aucune mention d’une blessure potentielle à Bamford.

LIRE LA SUITE: Raphinha n’est plus alors que le désir de Klopp pour un autre sud-américain provoque la « panique »