Il est injuste que les gens ne me louent pas pour avoir vacciné les États-Unis ⋆ .

L’ancien président Donald Trump est de nouveau en train de ramper, demandant du crédit concernant le plan de déploiement des vaccins aux États-Unis. Il a même publié une déclaration demandant “Juste une mention s’il vous plaît!”

Il a publié la déclaration après que le CDC a annoncé de nouvelles directives qui autorisaient ceux qui sont vaccinés à participer à des activités intérieures et extérieures sans masque et sans distanciation physique, rapporte Mediaite. Maintenant, Trump veut à nouveau notre attention, refusant de rester à l’écart du public et organisant une fête de pitié pour lui-même.

Vraiment, à quel point devez-vous être pathétique pour envoyer un e-mail (ce qu’il a fait via son Save America PAC)? Il s’est plaint de ne pas avoir reçu de crédit pour le plan de déploiement du vaccin.

«N’est-il pas incroyable que, à cause des vaccins, que mon administration et moi avons mis des années en avance sur le calendrier (malgré le fait que tout le monde, y compris [Anthony] Fauci, a déclaré que cela n’arriverait jamais), que nous n’avons plus besoin de masques », lit-on dans le communiqué. «Et pourtant, nos noms ne sont même pas mentionnés dans ce que tout le monde appelle le miracle moderne des vaccins?»

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Non seulement cela, Trump veut que vous sachiez que le président Joe Biden n’avait «rien à faire» avec le vaccin, et que «tout ce qu’ils ont fait était de poursuivre notre plan de distribution, qui fonctionnait bien depuis le début.»

«Sans les vaccins, ce monde aurait connu une autre grippe espagnole de 1917, où jusqu’à 100 millions de personnes sont mortes», a écrit Trump. «En raison des vaccins que nous avons poussés et développés en un temps record, rien de tel ne sera même près de se produire. Juste une mention s’il vous plaît!

Certains experts, dont le politologue Daniel Carpenter de l’Université Harvard, ont loué «l’urgence» de l’opération Warp Speed ​​de Trump, mais Biden est d’un autre avis.

«Quand je suis entré en fonction, l’administration précédente avait conclu un contrat pour un nombre insuffisant de vaccins pour couvrir les adultes en Amérique», a déclaré Biden lors d’une conférence de presse en mars. «Nous avons rectifié cela. Il y a environ trois semaines, nous avons pu dire que nous aurons suffisamment de vaccins pour les adultes d’ici la fin juillet. »

Cela se produirait-il si Trump était toujours au pouvoir? La pandémie a fait rage pendant des semaines et des mois avant même qu’il ne fasse quoi que ce soit d’utile pour l’arrêter. Il a promu des remèdes faux et nuisibles et a sapé la science à chaque étape du chemin. Donc, si quelqu’un ressent la moindre contraction d’empathie pour Trump, c’est peut-être une bonne idée de s’en souvenir.