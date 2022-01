Il est interdit au chirurgien qui a opéré la défunte de Carthagène de quitter l’Espagne

01/05/2022 à 15:38 CET

Le chef du Tribunal d’instruction numéro 2 de Carthagène, agissant en qualité de gardien, s’engage à interdiction de quitter le territoire national du médecin qui a opéré Sara Gómez, la femme décédée après avoir subi une liposculpture à Carthagène, et détient votre passeport, sous peine de commettre un délit de manquement ou de désobéissance en cas de non-respect de la mesure conservatoire imposée.

Le magistrat ne se prononce pas sur la récusation du médecin, comme le prétend le ministère public, étant entendu qu’une suspension de l’exercice de la profession n’est prévue en droit pénal qu’à titre de sanction après une condamnation – l’ordonnance cite expressément les peines d’interdiction absolue et d’interdiction spéciale de l’article 33- et, par conséquent, non pas à titre conservatoire, qui en plus d’être proportionné, doit être exceptionnel et subsidiaire.

« Le droit administratif est chargé d’effectuer une rôle préventif et répressif du premier degré, et selon le principe d’intervention minimale, la sanction pénale doit être réservée aux comportements qui placent le bien juridique protégé dans une situation de danger suffisamment pertinente & rdquor;, explique la résolution. L’inverse signifierait, selon l’instructeur, inverser « le processus logique établi dans les procédures pénales et dans les procédures administratives & rdquor ;.

En outre, il marque l’interdiction en faveur du tribunal de l’arrondissement judiciaire de Carthagène compétent pour la date à laquelle a eu lieu l’intervention chirurgicale (2 décembre) qui a entraîné les blessures qui ont entraîné le décès de la femme en janvier. 1. .

Le médecin a comparu devant le tribunal de la ville portuaire après que le magistrat en charge du dossier a accepté mardi sa détention et traduit en justice à la suite d’une plainte déposée par la famille par homicide par imprudence, comme l’a confirmé l’avocat du médecin, Pablo Martínez.

Le chef du tribunal d’instruction numéro 2 de Carthagène, agissant en qualité de gardien, a accepté ce mardi après-midi d’arrêter et de traduire en justice le médecin enquêté, après ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu ce même jour dans la matinée. L’avocat de la défense a adressé ce matin un recours au Tribunal d’Instruction numéro 2 de Carthagène dans lequel il a demandé quee annuler l’ordonnance de perquisition et de capture à l’encontre du chirurgien, puisque, comme il l’explique, le chirurgien n’est pas venu hier témoigner car il était absent « à cause de la pression sociale et du harcèlement continu et même des menaces contre lui et son entourage, depuis la date d’avant la mort de Doña Sara, « mais il souligne que maintenant » il est de retour. «