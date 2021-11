Il est interdit aux musulmans d’Indonésie d’utiliser les crypto-monnaies

Le conseil des chefs religieux en Indonésie a interdit aux musulmans d’utiliser les crypto-monnaies. C’est ce qu’a rapporté ce jeudi une note partagée par Bloomberg.

Les crypto-monnaies seraient interdites aux musulmans en raison des éléments d’incertitude et de jeu. Cela a été annoncé par l’autorité indonésienne sur le respect de la charia, le Conseil national des oulémas (MUI), après une audition.

Asrorun Niam Soleh, responsable des décrets religieux, a ajouté qu’une crypto-monnaie pourrait être échangée comme une marchandise si elle est conforme à la charia et démontre un avantage clair.

Pour que le MIU approuve le commerce de crypto-monnaie, les crypto-monnaies, comme Bitcoin, doivent se conformer aux directives de la charia en tant que marchandise ou actif numérique et présenter un « avantage clair ». Sholeh a déclaré après une audition d’experts de MIU.

L’Indonésie a l’une des plus grandes populations musulmanes au monde avec environ 237 millions, soit environ 12,7% du total mondial.

Selon Bloomberg, la dernière décision MUI ne signifie pas que tous les échanges de crypto-monnaie s’arrêteront en Indonésie. Cependant, les conseils pourraient dissuader les musulmans d’investir dans la cryptographie et amener les institutions locales à reconsidérer l’émission d’actifs cryptographiques.

Le maire de Miami donnera aux résidents une part des bénéfices de la crypto-monnaie MiamiCoin

Le maire de Miami, Francis Suárez, a annoncé ce jeudi qu’il reverserait aux habitants une partie des bénéfices que la crypto-monnaie de la ville, MiamiCoin a obtenus.

« Nous serons la première ville des États-Unis à donner un rendement Bitcoin en tant que dividende directement à ses résidents. » Suárez a déclaré dans une interview réalisée via le support de communication CoinDesk.

Le maire a expliqué que la ville effectuera des paiements via un portefeuille numérique et travaillera avec une variété d’échanges de crypto-monnaie pour permettre à ses résidents d’acheter un portefeuille, de s’inscrire et de se faire vérifier.

Suarez a rappelé que la crypto-monnaie MiamiCoin avait été introduite plus tôt cette année. Et il a déjà gagné plus de 21 millions de dollars au cours des trois derniers mois pour Miami.

Elon Musk abandonne 1,1 milliard de dollars d’actions Tesla

Les dossiers déposés le 11 novembre auprès de la Securities and Exchange Commission confirment la vente de plus de 934 000 actions Tesla d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars.

Musk a vendu les actions à un prix moyen d’environ 1 170 $, ce qui représente un gain de près de 180% au cours de la dernière année. Ce n’est que la troisième fois que Musk vend des actions de la société depuis que Tesla est devenue publique au Nasdaq en 2010, et c’est sa plus grosse transaction.

Les dossiers montrent que Musk prévoyait de vendre les actions dans le cadre de ses obligations fiscales en septembre. Au cours du week-end, il a interrogé ses 63 millions de followers. Dans lequel il a demandé s’il devait vendre 10% de ses actions Tesla.

L’assureur virtuel de Hong Kong s’associe à Exchange et propose une assurance cryptographique en Asie

L’assureur virtuel de Hong Kong OneDegree s’est associé à l’échange de crypto-monnaie Hong Kong Digital Asset Exchange (HKbitEX) pour offrir une assurance pour les crypto-monnaies, selon un rapport du South China Morning Post (SCMP).

OneDegree vise à promouvoir une utilisation plus large de la technologie de l’assurance. Il offrira à HKbitEX jusqu’à 100 millions de dollars de couverture pour fournir une assurance contre le piratage et le vol des crypto-monnaies sous sa garde.

Titres en vedette

Bitcoin recule de son plus haut historique et s’élève à 65 290 $ selon notre outil de cryptographie en ligne. Les retraits du réseau Dogecoin ont été suspendus sur Binance après une mise à jour de sécurité. D’anciens dirigeants de Binance disent que l’échange vaut 300 milliards de dollars.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport