Il est interdit de fumer dans les voitures, selon le plan du ministère de la Santé pour 2023

09/12/2021 à 15h52 CET

Un projet préparé par le ministère de la Santé propose « avant l’année 2023« augmenter les taxes sur les cigarettes et leurs dérivés, augmenter la lieux sans fumée de sorte qu’il n’est pas possible de fumer dans les voitures ou de fixer un emballage générique dans les packs.

Ceci est indiqué dans le « Plan global pour la prévention et le contrôle du tabagisme 2021-2025 », auquel Europa Press a eu accès, et que les experts du ministère ont envoyé aux sociétés scientifiques et aux Communautés autonomes pour apporter des contributions avant le 15 décembre.

Des sources de santé disent à Europa Press, cependant, qu’il s’agit de un document « technique » et « très préliminaire », qui n’a pas encore reçu de contributions des secteurs de la santé et juridique, par exemple, au vu des restrictions que la nouvelle règle pourrait imposer.

L’objectif de la nouvelle loi anti-tabac, sans mise à jour depuis 2010, est que l’Espagne atteigne l’objectif fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’atteindre « une réduction par rapport à 30 pour cent de la consommation de tabac pour l’année 2025 « , par rapport aux données dont on disposait en 2010.

Bref, Santé s’engage à réduire d’un tiers en 2030 le mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles (MNT), telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires chroniques, tout en réduisant le taux de tabagisme quotidien de 5 % d’ici 2040, en particulier chez les jeunes de 14 à 18 ans, où il devrait atteindre 7 %.

Pour les jeunes de 15 à 24 ans, l’objectif est de réduire leur consommation de 20 %. « C’est faisable tant que les mesures incluses dans ce Plan intégral qui constituera la base de la politique nationale sur le tabagisme », explique le document.

La principale mesure incluse dans le projet est de « promouvoir la révision de la fiscalité pour parvenir à une augmentation et un rapprochement du prix de tous les produits du tabac et appareils de chauffage utilisés pour leur consommation », ainsi que « promouvoir la taxation des cigarettes électroniques avec impôts spécial « . Cette mesure, si elle était finalement mise en œuvre, entraînerait une augmentation significative du prix des cigarettes.

De même, il est collecté pour augmenter les espaces sans fumée, dans lesquels les cigarettes conventionnelles seraient assimilées à des cigarettes électroniques ou à des produits du tabac chauffés. Le point central sont « les espaces extérieurs », en référence aux terrasses de l’hôtellerie, où les experts ont prévenu que la plupart des restrictions aux non-fumeurs ne sont pas respectées.

Un autre des espaces sans fumée qui sont envisagés sont les véhicules privés ou les terrains de jeux. « L’Espagne sera à nouveau pionnière, comme elle l’était grâce à la modification de 2010, offrant une reconnaissance particulière de protection dans les espaces sensibles tels que les aires de jeux pour enfants et leurs abords », détaille le projet.

L’emballage générique des packs est une autre des exigences historiques des organisations anti-tabac, et est également envisagée dans cette nouvelle norme. Concrètement, il s’engage à « adopter les mesures déjà mises en œuvre par autres pays de l’environnement européen, comme les emballages génériques, qui sont validés par l’expérience et largement demandés par les sociétés médico-scientifiques ».

Afin de continuer à assimiler les produits du tabac traditionnels aux nouveaux, la nouvelle norme propose également « égaliser la publicité, la promotion et le parrainage par la loi de produits connexes et de nouveaux produits à celui existant pour les produits du tabac. « Dans le même ordre d’idées, la Santé souhaite mieux réguler la vente et la consommation de produits liés au tabac, qu’ils soient « avec ou sans nicotine », ainsi qu’éliminer les saveurs et les arômes qui masquent la saveur du tabac brûlé.