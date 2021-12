Il est interdit de tomber à Bergame

12/07/2021 à 21h00 CET

Adrià Léon

Tout résultat sert Villarreal moins la défaite lors de sa visite au stade Gewiss. Les hommes d’Unai Emery, qui ils n’arrivent pas à leur meilleur, ils doivent empêcher l’Atalanta d’en ajouter trois pour participer aux tours de qualification de la Ligue des champions.

Ce ne sera pas une tâche facile pour les habitants de Castellón, qui n’ont fait qu’ajouter une victoire lors de ses cinq derniers Des affrontements en championnat. Quatre points sur quinze possibles qui les ont fait chuter à la 13e place du classement et, surtout, réduisent leur confiance. Bien au contraire pour la ‘Dea’, qui ajoute cinq victoires à l’extérieur consécutive en Serie A pour la deuxième fois de son histoire. Les disciples de Gian Piero Gasperini ont grandi au fil des semaines et non seulement ils se rapprochent de la direction nationale de Milan, mais ils veulent aussi faire de même avec leur dernière balle en Ligue des champions.

Il est vrai que la position de United est déjà inatteignable, mais pas celle de Villarreal, qui devra suer du sang pour garder une équipe qui a vu le but à distance dans chacun des cinq jours précédents. L’une des clés pour matérialiser le classement des groguets est de voir le but, et c’est que, dans ce cas, l’avantage de Villarreal dans le tableau obligerait les Italiens à en mettre, au moins, deux pour être au tour suivant. Emery, conscient des qualités offensives de son rival, aura chercher vos faiblesses derrière, qui sont aussi nombreux. Et c’est qu’à ce jour, les hommes de Gasperini ont marqué – et encaissé – dix buts en cinq matchs.

Pour cette finale à pile ou face, le coach turinois continuera sans pouvoir compter sur Gosens et Lovato, hors de blessure depuis longtemps. oui ce sera Duvan Zapata, auteur de sept buts et de deux passes décisives lors de ses huit derniers matchs. De son côté, Villarreal voyage sans Coquelin et Pin de Yeremy, bien qu’il récupère Danjuma, qui pourrait accompagner Gérard Moreno à son retour à la propriété.

Alors, ‘H day’ à Bergame pour un Villarreal qui a un avantage avec la calculatrice en main, même s’il ne dégage pas la meilleure des sensations. Dernière chance pour les Italiens, qui sortiront croquer fidèlement à leur style, et encore plus après avoir gagné Naples à la maison et ainsi l’évincer de la direction.

« C’est une opportunité de pouvoir faire de grandes choses & rdquor; L’entraîneur Groguet a souligné avant de rendre visite aux Italiens. « Si Villarreal se qualifie, ce serait la troisième fois qu’il l’obtient tout au long de son histoire sportive & rdquor; ajoutée. La vérité est que l’équipe de Castellón de la Plana joue beaucoup à Bergame et contre une équipe qui est un véritable rouleau compresseur en attaque. « Nous jouons contre un grand rival. Ils ont beaucoup grandi et aujourd’hui ils sont une référence car ils savent toujours rivaliser au maximum & rdquor; Il se démarque des élèves de Gian Piero Gasperini. « Ils vont nous éloigner de l’objectif d’être le plus près possible du nôtre. J’suis jamais sorti pour dessiner donc on fera notre match& rdquor; Emery a clairement précisé qu’il voulait quitter l’Italie avec le triomphe et l’exploit sous le bras.

Les files d’attente probables

Atalante : Musso; Toloi, Demiral, Palomino ; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maelhe ; Pasalique, Ilicique ; et Duvan.

Villarreal CF : Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán ; Capoue, Trigueros, Parejo ; Moi Gómez, Gérard Moreno et Danjuma. .

Arbitre: Anthony Taylor (Angleterre).

Stade: Stade Gewiss.