Il est interdit de trébucher à Anoeta pour rester en vie

05/07/2021 à 06:30 CEST

La Real Sociedad a une bonne occasion de faire pression sur le Betis et Villarreal dans la lutte pour la cinquième place, ce vendredi contre Elche, qui doit marquer échapper aux lieux de relégation et compter sur lui-même pour atteindre la permanence.

Une victoire locale permettrait aux Donostiarras de faire un grand pas pour entrer en Ligue Europa, bien que dans les derniers jours l’équipe de Imanol AlguaciIl accuse l’épuisement, du moins dans le domaine des idées, même si les blessures de ses meilleurs joueurs font aussi des ravages: David Silva, qui pourrait revenir aux onze de départ, et Mikel Merino, qui n’a pas de substitut possible.

Silva Il a déjà eu quelques minutes de contact lors de la défaite à Huesca, mais pas le milieu de terrain navarrais, qui ne pourra probablement pas revenir sur le terrain avant la fin de la saison, bien que les Gipuzkoans se remettent à Igor Zubeldia Oui Asier Illarramendi, qui entrent l’appel.

Cristian portugais “Portu” Oui Adnan Januzaj, en attaque, ils ont divisé un écart et le Murcien semble plus fiable que le Belge maintenant. Aussi en défense Jon Zaldua pourrait donner un repos à Andoni Gorosabel, très demandé ces derniers jours, tout comme Nacho monreal, bien que son remplaçant Aihen Munoz il est blessé.

Les résultats du Real dans les derniers jours ont alterné la chaux avec le sable, ajoutant 4 défaites en 8 matchs, un équilibre qui met en doute l’atteinte du but européen avec la cinquième ou sixième place, malgré le fait que leurs rivaux aussi accuser la fatigue et l’irrégularité.

Elche, pour sa part, fait face à la visite à Saint-Sébastien avec le besoin de marquer et encore blessé par la manière dont le match nul contre le leader de l’Atlético de Madrid s’est échappé.

Pour cette raison, il a l’intention de briser sa mauvaise dynamique de visiteur, puisqu’il n’a pas gagné à l’extérieur depuis plus de six mois et de le faire contre un adversaire qu’il n’a jamais vaincu à domicile en première division.

Son entraîneur, Fran Scribe, ne pourra pas compter, une semaine de plus, avec la partie colombienne Johan Mojica, qui est toujours en convalescence suite à une blessure musculaire. Votre position dans la voie de gauche sera à nouveau couverte par Josema Sanchez.

Celui qui sera, au moins dans l’appel, est l’attaquant argentin Guido Carrillo, complètement remis des problèmes musculaires qui l’ont fait sortir de l’équipe au cours du dernier mois de compétition.

L’entraîneur valencien introduira une fois de plus un changement dans son alignement face au calendrier exigeant qui l’attend, il est donc possible qu’il y ait des rotations à différentes positions.

Josan Ferrandez, sur la bonne bande, et Piatti, au milieu, ils peuvent avoir la possibilité d’être des partants, ainsi que Barragan Sur le côté. Aucune variation ne peut non plus être exclue pour renforcer le milieu de terrain avec la présence de Mfulu, un joueur très physique qui arrive avec moins d’usure que ses coéquipiers en fin de parcours.

Alignements probables:

Société royale: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Guevara, Silva; Oyarzabal, Portu et Isak.

Elche: Gazzaniga; Barragán, Diego González, Dani Calvo, Josema; Josan, Marcone, Guti, Fidel; Piatti et Lucas Boyé.

Arbitre: Cordero Vega (Comité cantabrique).

Stade: Reale Arena

Heure: 21 h 00