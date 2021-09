Il est interdit d’échouer dans la Ciutat de València

20/09/2021 à 22h00 CEST

.

Levante et Celta se rencontrent ce mardi à la Ciutat de València avec la nécessité pour les deux de remporter leur première victoire de la saison, bien que l’équipe galicienne ait encore plus besoin après n’avoir ajouté qu’un point lors des cinq premières journées.

Levante est toujours embourbé dans une crise de résultats, avec quatre nuls et une défaite, et entouré d’un climat raréfié en raison du manque de victoires qui a atteint son paroxysme il y a dix jours avec le sifflement fort des fans pour l’équipe après le nul contre le Rayo Vallecano.

Les blessures s’installent également avec Levante en ce début de championnat et maintenant, six footballeurs ont des problèmes. Malsa, Bardhi, Campagne et Soldat ils seront bas pour le match contre le Celta, De fruits précipite les dernières échéances de votre rétablissement et Melero le duel à Elche a été perdu en raison d’une gêne musculaire.

Le capitain José Luis Morales Il s’est retiré du dernier match avec une entorse à la cheville, même s’il pourrait en principe être prêt à jouer ce mardi. Il pourrait aussi commencer le match depuis le banc, puisque les deux Roger Marti Quoi Tailleur de pierre ils étaient remplaçants à Elche.

Le retour au onzième Miramon Après avoir été père le week-end dernier ce serait une des nouveautés, alors que Rober Pier pourrait intégrer Duarte en formation initiale si Paco López maintient la défense de cinq joueurs.

Poursuivre avec ce système qu’il a déjà utilisé à Elche est une option que l’entraîneur valencien gère en l’absence de troupes au centre du terrain, une ligne dans laquelle il pourrait continuer Pablo Martinez ou Pepelu avec la possibilité que Radja et Vukcevic rejoins l’équipe.

Le Celta est obligé de réagir dans la Ciutat de València, où il a marqué des points lors de quatre de ses cinq dernières visites, afin de ne pas entrer dans une crise, après être passé de la signature de chiffres historiques dans l’étape de la dernière ligne droite de l’année dernière à enchaînant cinq manches sans gagner dans le présent championnat.

Un nid-de-poule qui a provoqué l’allumage des feux de détresse à Balaídos, malgré le fait que la directive qui préside Carlos Mouriño toujours avoir pleine confiance dans le technicien Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet.

L’entraîneur argentin vit son pire moment depuis qu’il a pris la direction de l’équipe en novembre 2020, incapable de trouver une réponse aux déséquilibres défensifs inquiétants que son équipe affiche à chaque match et avec certains de ses joueurs –Aspas, Denis Suárez, Murillo ou Brais Méndez– loin de son meilleur niveau.

Coudet Il pourrait à nouveau secouer son onze après avoir surpris vendredi dernier son compatriote Augusto Solari dans le onze. Nolito et Beltrán peuvent avoir leur opportunité de départ, et le retour du centre mexicain Néstor Araujo est donné pour le deuxième après avoir surmonté le malaise qui l’empêchait de jouer contre Cadix.

L’équipe galicienne effectuera son dernier entraînement cet après-midi à la cité sportive Afouteza, après quoi l’entraîneur céleste donnera la liste des convoqués pour affronter Levante.

– Alignements probables :

Raise : Aitor ou Cárdenas, Miramón, Vezo, Postigo, Duarte ou Pier, Clerc, Pablo Martínez, Radoja, Pepelu ou Vukcevic, Cantero et Roger.

Celta de Vigo : Dituro ; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Javi Galán ; Mur; Solari, Brais, Nolito ; Aspas et Mina.

Arbitre : Figueroa Vázquez (École andalouse)

Stade : Ciutat de Valencia

Heure : 22h00 CET (20h00 GMT)