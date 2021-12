« Il est l’avenir d’Arsenal » – John Barnes salue la starlette Gabriel Martinelli

Martinelli a profité de ses opportunités ces derniers temps (Photo: .)

La starlette d’Arsenal en forme, Gabriel Martinelli, est « l’avenir » du club du nord de Londres et est en passe d’avoir une « grande carrière », selon John Barnes.

L’ailier a fait irruption sur la scène à son arrivée du club brésilien d’Ituano en 2019, mais une blessure au genou à long terme a interrompu sa progression.

Après son retour, Martinelli a eu du mal à gagner une place régulière aux côtés de Mikel Arteta et était apparemment tombé dans la hiérarchie, jusqu’à récemment.

Le joueur de 20 ans a inscrit quatre buts et deux passes décisives lors de ses deux derniers matchs de Premier League et maintient actuellement Emile Smith Rowe hors du onze de départ.

Martinelli a reçu de nombreux éloges pour ses performances vibrantes, et la légende de Liverpool Barnes pense qu’il « laissera sa marque ».

« Gabriel Martinelli est un joueur fantastique et est très apprécié par la plupart des gens qui le regardent en Premier League », a déclaré Barnes à BonusCodeBets.

« Sa carrière à Arsenal a été étouffée par Pierre-Emerick Aubayemang et Alexandre Lacazette devant lui dans l’équipe de départ, mais il est de bonne qualité et vous sentez maintenant qu’il y a une opportunité pour lui.

« Vous aimeriez que les joueurs les plus seniors jouent autour de lui pour lui donner plus d’expérience, mais à chaque fois qu’il joue, il se comporte bien et je suis sûr qu’il a une belle carrière devant lui.

« À long terme, il est l’avenir d’Arsenal. Semblable à Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka, je pense qu’il sera le prochain joueur à faire irruption dans l’équipe d’Arsenal et à faire sa marque.

«Il peut être un autre des plus jeunes joueurs sur lesquels l’équipe s’appuie. Il a un bel avenir devant lui en Premier League.



