“Il est le bienvenu pour les discussions”: Sidhu rencontre CM Charanjit Channi au milieu de la crise du Congrès du Pendjab

Sidhu avait soulevé mercredi des questions sur les nominations du directeur général de la police, de l’avocat général de l’État et des dirigeants « corrompus ».

Deux jours après avoir démissionné de son poste de chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu a rencontré jeudi le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, pour des entretiens. Cette décision intervient un jour après que Channi a contacté Sidhu et lui a proposé de résoudre les problèmes par le biais de pourparlers.

“Le ministre en chef m’a invité pour des entretiens, rendra la pareille en atteignant Punjab Bhawan, Chandigarh à 15h00 aujourd’hui, il est le bienvenu pour toute discussion !”, a écrit Sidhu, qui avait démissionné mardi de son poste de chef du Congrès de l’État, sur Twitter.

L’unité du Pendjab du Congrès est dans la tourmente après qu’Amarinder Singh a été démis de ses fonctions de ministre en chef et que son chef Sidhu a démissionné de son poste avant les élections cruciales de l’Assemblée de l’État au début de l’année prochaine. Le factionnalisme au Pendjab Congrès est venu au premier plan au cours des nominations récentes du nouveau cabinet et d’autres hauts fonctionnaires.

S’adressant aux journalistes mercredi, Channi avait déclaré : « J’ai parlé à Sidhu Sahab par téléphone aujourd’hui. Le parti est suprême et le gouvernement accepte l’idéologie du parti et la suit. (Je lui ai dit que) Tu viens, asseyez-vous et parlez ». “Si vous (Sidhu) pensez qu’il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le signaler”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la réponse de Sidhu, Channi avait dit que le chef lui avait dit qu’il s’asseyait et parlerait, et lui donnerait du temps pour une réunion. Channi a déclaré que son gouvernement mettra en place une équipe sous la direction d’un procureur spécial pour lutter contre les affaires devant les tribunaux. “Nous mettons en place une équipe d’un procureur spécial et de 10 membres, et elle traitera nos affaires importantes (du gouvernement de l’État)”, a-t-il déclaré.

« Une équipe spéciale sera nommée. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun doute sur moi. Tout sera transparent », a-t-il ajouté. Il a déclaré : « Quels que soient les commentaires que nous avons reçus de nos collègues et d’autres personnes et de quiconque pourrait être nommé, nous avons nommé. Mais les décisions seront prises en fonction des habitants du Pendjab.

«Je n’ai aucune objection ni aucun ego en quoi que ce soit. Je suis très clair. Si quelque chose envoie un mauvais message aux gens, je ne serai pas rigide à ce sujet », a-t-il déclaré dans une référence apparente aux nominations récentes. Le CM avait déclaré qu’il ne reculerait jamais sur les questions pour lesquelles il s’était battu, faisant apparemment référence à la justice dans les affaires de profanation de 2015.

