Il est le célèbre frère de Denisse Novoa

Depuis que le public d’Exatlon United States a posé les yeux sur Denisse Novoa, ils sont tombés amoureux de la jeune fille mexicaine aux cheveux noirs et aux yeux d’un bleu profond. Comme si cela ne suffisait pas, Denisse, surnommée “La Pantera”, pour sa précision et sa dextérité lors de la traversée des circuits complexes de la compétition, est rapidement tombée amoureuse de tout le monde et est devenue l’une des meilleures athlètes de l’histoire du programme. .

Une histoire truffée de pierres d’achoppement

Mais à côté de sa force athlétique qui a fait d’elle une ressource sûre dans son équipe de longue date, les Contestants, l’histoire de Denisse Novoa à Exatlon USA n’a pas été facile. Lors de la deuxième saison, la fille, qui est allée imparable à la grande finale, a dû quitter la compétition en raison d’une blessure difficile qui a nécessité une intervention chirurgicale et même un long processus de rééducation.

Avec la cinquième saison de l’émission de télé-réalité à succès, Denisse Novoa a vu le moment parfait, son corps, son esprit et son esprit étaient prêts à revenir pour rencontrer les forces de la République dominicaine, mais cette fois, elle est également sortie, et ses adieux étaient encore bien plus. controversée que la première fois, par conséquent, lors d’un événement sans précédent dans l’histoire de la compétition, elle et Frank Beltre, un ancien athlète de l’équipe Famosos, ont été brusquement expulsés d’Exatlon États-Unis pour ce que la production a qualifié de “rupture de contrat grave “, ce qui les a obligés à agir avec les deux athlètes, donc le rêve ne s’est pas non plus réalisé cette seconde opportunité.

Il y a quelque chose sur lequel Denisse Novoa a toujours été très claire, c’est que sa passion pour le sport est partagée avec les écrans, puisqu’elle est actrice et a même participé à plusieurs projets sur le réseau Telemundo, mais sans aucun doute, The celui qui a ouvert les portes de millions de foyers et fait connaître son visage énigmatique, ce sera toujours Exatlon United States.

Il est le célèbre frère de Denisse Novoa

Et c’est que si nous parlons d’acteur et de visages familiers, il est évident que cela fonctionne dans la famille de Denisse, car son frère, Mauricio Novoa, est un acteur bien connu qui a participé à de nombreuses séries et feuilletons, partageant ce passe-temps pour toujours. avec “La Pantera” d’Exatlon United States. Aussi, comme sa sœur, Mauricio est mannequin et a été vu dans de nombreuses campagnes publicitaires aux États-Unis et en Amérique latine.

Mauricio s’est également démarqué en tant que chanteur dans l’émission de télé-réalité musicale “La Banda” et est l’un des fondateurs du groupe de protection de l’environnement à but non lucratif We Are Nature, chargé de sensibiliser et de protéger la nature, en soulignant son importance. pour les nouvelles générations.

Closer – The Chainsmokers feat Halsey (couverture de Giselle Torres et Mauricio Novoa) Première de FIN DEL MUNDO: youtube.com/watch?v=PfpP8V8c3AE Couverture de Chainsmokers “Closer” de Giselle Torres et Mauricio Novoa Giselle’s Music disponible sur Spotify, play.spotify. com / artist / 0namV0mmccFuzr6rhacALQ iTunes: itunes.apple.com/us/album/breaking-apart-single/id1110888731 Chanson originale du duo de DJ américain The Chainsmokers, avec Halsey. Mise en scène et caméra Angelica Torres Assistant de production: Ruben Ferrer et Bryan Batista Mixage et enregistrement: Alfonso Ordoñez A BMT Production Abonnez-vous ici: youtube.com/channel/UCWtx… Suivez-nous:… 2016-11-01T17: 53: 48Z

Parmi les projets télévisés du réseau Telemundo où nous avons vu Mauricio Novoa démontrer son talent d’acteur, on trouve 100 Days to Fall in Love, Mariposa de Barrio (la série biographique de la chanteuse Jenni Rivera) et Al Otro Lado del Muro. Le jeune homme est très actif sur les réseaux sociaux, où il partage son mode de vie très sain, et même des photographies professionnelles en tant que mannequin.

