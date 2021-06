“Il est le meilleur compagnon, à tous égards”

in

24/06/2021

L’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), sept fois champion du monde de Formule 1, a défendu son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas, dont il a affirmé être “le meilleur, à tous égards, en termes généraux”, lors de sa conférence de presse au Red Bull Ring, lieu ce week-end du Grand Prix de Styrie ; le huitième de la Coupe du monde.

“Pour moi (Bottas) est le meilleur collègue possible, à tous égards ; non seulement en tant que pilote, mais en tant que coéquipier, en raison de la bonne ambiance qu’il crée dans l’équipe », a expliqué Hamilton, 36 ans, qui après avoir égalé le record historique de sept titres mondiaux détenu par la reine allemande Elizabeth Michael Schumacher l’an dernier. d’Angleterre lui a décerné le titre de « Monsieur ».

Hamilton, qui détient également les records historiques de victoires (98) et de pole positions (100) dans la catégorie reine, compte trois victoires cette saison – Bahreïn, Portugal et Espagne – mais aucune lors des trois dernières courses ; et maintenant il est deuxième de la Coupe du monde, à douze points des 131 avec lesquels mène le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

“Nous travaillons dur pour regagner du terrain; nous avons eu de nombreuses réunions pour analyser ce qui nous est arrivé ces derniers temps. Tout le monde est à mort et c’est quelque chose qui inspire, alors j’encourage tout le monde à continuer comme ça”, a-t-il commenté. Hamilton ce jeudi en Autriche.

“Nous n’avons pas forcément obtenu les réponses, mais nous en saurons plus à partir de demain si les choses sont allées sur la bonne voie ou pas”, a ajouté la star anglaise, qui n’a pas voulu se mouiller complètement en apprenant la nouvelle «Le Grand Prix, celui de Grande-Bretagne, à Silverstone (Angleterre), permettra de faire salle comble dans les tribunes, alors que théoriquement l’incidence des cas de covid-19 dans votre pays a augmenté.

“C’est bien qu’il y ait du public, mais je ne fais pas de politique; et il y a des choses confuses que je ne comprends pas très bien”, a-t-il déclaré. Hamilton, qui anticipe une course « serrée » au Red Bull Ring.

“Je viens ici avec une approche très optimiste”, a prévenu jeudi le septuple champion britannique sur le circuit de Spielberg, qui accueillera ce week-end le Grand Prix de Styrie ; et la suivante, celle d’Autriche.